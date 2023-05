Prefeitura de Pelotas é criticada por campanha contra LGBTfobia

As críticas sinalizam que o contexto não é claro e pode ser interpretado como: "Ofenda, depois defenda" (foto: Reprodução/Redes sociais )

“Sapatão, Viado e Traveco”, palavras usadas em uma publicação embaraçosa da prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, chararam atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (17/5). A campanha, criticada pela maioria do público, provocou um debate.