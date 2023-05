Nova York aprova lei que criminaliza a gordofobia

Vereador Shaun Abreu, autor do projeto de lei que criminaliza a discriminação baseada no peso (foto: Reprodução/Instagram)





A cidade de Nova York aprovou na última quinta-feira (11/5), um projeto de lei torna ilegal a gordofobia, igualando ao preconceito por raça e gênero. O vereador Shaun Abreu, autor da proposta, espera que a medida tomada na maior cidade do país estimule outras cidades e estados a seguir o exemplo.









Tegan Lecheler, diretora da National Association for the Advancement of Fat Acceptance (Associação Nacional para o Avanço da Aceitação da Gordura - em tradução livre), que trabalhou no projeto de lei com o vereador Abreu, espera que a medida, tomada na maior cidade dos EUA, seja um incentivo para aumentar a discussão acerca do tema.





"Não é uma questão de saúde. É uma questão de direitos civis", disse Lecheler à BBC. “Isso é realmente sobre se as pessoas estão seguras, protegidas e com o direito de ocupar os espaços”, completa.





A medida deve ser sancionada pelo prefeito de Nova York ainda este mês. Projetos de lei similares, mas ao nível estadual, estão sendo discutidos em Nova York, Massachusetts, Vermont e Nova Jersey.