Fundação Palmares revoga regras que dificultavam regularização de quilombos

Fundação Palmares revogou regras que dificultavam autodefinição quilombola (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Fundação Cultural Palmares revogou, na última quinta-feira (6/4), a portaria de 2022, assinada pelo governo Jair Bolsonaro, que tornava as normas para a emissão de certidões de autodefinição para comunidades quilombolas mais rigorosas. O órgão, que é ligado ao Ministério da Cultura, também restaurou portaria de 2007, do segundo governo Lula, que institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos. As informações são da Agência Brasil.