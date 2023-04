Todas Group promove palestras sobre liderança feminina no mundo corporativo

Evento promoverá encontro de lideranças femininas e mulheres interessadas no mundo corporativo (foto: WOL Summit/Divulgação)



Nos dias 10 e 11 de abril, a Todas Group e a TD Transformação Digital correalizam o Women Leading Summit (WOL Summit), evento que busca potencializar as habilidades femininas com foco no universo corporativo. Os encontros serão gratuitos e realizados de forma online, contando com uma série de palestras lideradas por mulheres que são referência em suas áreas.





De acordo com Dhafyni Mendes, cofundadora da Todas Group , a iniciativa tem como foco promover o contato entre as profissionais interessadas e as maiores lideranças corporativas do Brasil. “O Objetivo do WOL Summit é reunir referências do mercado para abordar os desafios na carreira, ajudando, de forma prática, as mulheres a se desenvolverem e se impulsionarem nos negócios”, explica ela.









“A programação dos dois dias de evento foi planejada para formar uma experiência completa e única, abordando tópicos que são fundamentais para construir um ambiente corporativo saudável para a participação e a autoridade feminina”, complementa Simone Murata, COO da Todas Group.





O WOL Summit espera que ao menos 10 mil mulheres se inscrevam para os dois dias de evento. As inscrições são gratuitas e feitas online, por meio deste link , e a indicação de amigas e colegas de trabalho renderá bonificações e prêmios.