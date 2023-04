Arte e militância: Miss Beleza Gay em MG é trampolim para etapa nacional

Vencedora do Miss Brasil Gay assumirá o posto da ganhadora em 2022, a paulista Harieva Priestly (foto: Janaina Fernandes) Para além da estética, a arte a ser exposta no palco do Miss Beleza Gay 2023 também é um ato de resistência. É nessa toada que o evento terá sua segunda edição em 15 de abril em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, quando sete candidatos – que adotam nomes artísticos femininos – disputam a coroa.



Público LGBTQIA com mais de 50 anos tem pior acesso à saúde, diz pesquisa “O Miss Brasil credencia alguns certames de beleza LGBTQIAPN+, que, posteriormente, recebem da coordenação nacional um estado [para representar]. Então, o Miss Beleza Gay em Juiz de Fora recebeu o estado do Tocantins. Com isso, quem ficar em primeiro lugar irá representar esse estado no Miss Brasil em agosto”, explica.

Logo, o vencedor assumirá o posto da ganhadora em 2022, a paulista Harieva Priestly. Para isso, cinco candidatos de Juiz de Fora, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro desfilam no palco do Miss Beleza Gay , mirando a disputa nacional.

As inscrições para participar terminaram na sexta-feira (31/3). Conforme definido pela organização, nenhum candidato pode ter intervenções cirúrgicas grandes ou prótese de seios. Também é vedada a participação de homens que se portam na vida social conforme o gênero feminino.

Nesta edição, além de um candidato levar a coroa, o evento contará com performances de artistas da cena drag de Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Confira a programação no fim da reportagem.

“Fico honrado em seguir com o legado do Chiquinho Mota”

O também professor de teatro da rede municipal de ensino em Juiz de Fora, Fernando Valério, de 33 anos, não só coordena o Miss Beleza Gay, mas enxerga no concurso uma via de acesso à igualdade de direitos.

“Juiz de fora continua na vanguarda da luta contra a 'LGBTQIAPN+fobia'. A maneira que encontramos de lutar contra o preconceito foi por meio da arte do transformismo, que despontou na cidade a partir do Miss Brasil Gay. Por meio dessa arte estamos fazendo militância. Também é um aviso que a luta continua. Fico honrado em seguir com o legado do Chiquinho Mota [que criou o evento em 1977]”, afirma Valério em entrevista ao Estado de Minas.

O coordenador geral do Miss Beleza Gay, que ensina a arte da interpretação há pelo menos 15 anos, ainda é mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Dentro de casa, ele é o pai “adotivo” de sua sobrinha de 18 anos, com quem mantém, segundo ele, uma relação de confiança e parceria.

“Ela veio morar comigo e minha mãe quando tinha apenas oito meses. Os pais alegaram na época que não tinham condições financeiras e emocionais para cuidar de uma criança. Como não existe adoção para parente, a gente conseguiu a tutela dela”, revela Fernando, destacando que a filha mantém um bom relacionamento com os pais biológicos.

“Eu e minha mãe estimulamos nela a ideia de buscar por eles. Aos 10 anos, os contatos começaram e permanecem até hoje. Os pais biológicos e ela têm uma relação bem próxima”, comenta.

Programação





Em uma noite com oito horas dedicadas à arte do transformismo, o Miss Beleza Gay , em Juiz de Fora, acontecerá na casa de shows Toca da Raposa, às 20h, e contará com apresentações das drag queens Kiki House Os Império, Wesley Ferry e Duda Flux, todas de Juiz de Fora. De Belo Horizonte vem a artista Wandera Jones. As demais são do Rio de Janeiro: Yasmin de Oliveira, Pan Dora, Ingrid H, Alexia Belmont e Akyza Queen.

A apresentação do concurso ficará a cargo de Thales Tácito e Barbara Moreira, ambos de Juiz de Fora, mas contará com uma participação especial Jeycon Ferraz (RJ).

Miss Beleza Gay 2023 tem produção artística de Ursula Scavolline; produção executiva de Rhuan Fontes; direção de produção de Carlos Scavoline; e coordenação de operações de Bruna Rocha.

Ingressos