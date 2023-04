Atriz da Netflix sofre transfobia ao ser confundida com mulher trans em SP

Vaneza Oliveira foi alvo de transfobia no metrô de Sp, mesmo sendo uma mulher cis (foto: Reprodução/Instagram )



Vaneza Oliveira, conhecida por fazer parte do elenco da série 3%, da Netflix, sofreu uma situação de violência transfóbica no metrô de São Paulo. A atriz, que é uma mulher cis, conta que não é a primeira vez que é confundida com uma mulher trans, mas foi a primeira vez que foi violentada por isso.













Vaneza então respondeu que era só ele não olhar por debaixo de sua saia que não veria nada. “Comecei a discutir com ele. Ele então começou a gritar: ‘É porque ninguém é obrigado a olhar pro seu pinto!’. Ou seja, ele não viu nada, ele só queria me constranger. Ele queria me constranger por achar que eu era uma mulher trans”, relata.

A situação ocorreu no domingo, dia 19 de março, mas viralizou na última sexta-feira (31/03), por ser o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Em seu relato, postado no Instagram, Vaneza afirma que, enquanto mulheres trans não estiverem a salvo, nenhuma mulher estará.





“Eu trago esse relato como um desabafo porque eu estou muito sensibilizada. Mas também para nós mulheres, nesse mês de março que fala sobre nossas lutas, seja um exemplo de quanto é importante trazer a luta das mulheres trans ativamente. Eu estava performando ali toda a minha feminilidade que a sociedade espera e fui violentada. Enquanto mulheres trans não estiveram a salvo, nós não estamos a salvo”, conclui.