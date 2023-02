Projeto oferece oficinas gratuitas para a população LGBTI+

Conexão da Cores oferece oficinas gratuitas e com emissão de certificado para população LGBTQI+ de BH (foto: Divulgação/Cellos)



Estão abertas as inscrições para o "Se Junta!: Oficinas de Direitos Humanos, Artes e Vivências LGBTI", que será realizado gratuitamente em março. O objetivo é promover o acesso à cultura, à arte, ao esporte e ao lazer como meio de expressão e emancipação das identidades, desejos e afetos da comunidade LGBTI+.

11:33 - 14/02/2023 Mari Maria lança linha de maquiagem para celebrar a diversidade Serão cinco oficinas, sendo quatro delas presenciais e uma on-line, todas com emissão de certificado para os participantes. Como diferencial, todos os oficineiros do projeto são membros da comunidade LGBTQIAPN e têm grande experiência nas áreas em que atuam.





“Sabemos que a população LGBTQIAPN , principalmente as pessoas trans, tem pouquíssimos acesso aos meios formais de educação. Com as 'Oficinas Se Junta' pensamos em temáticas que possam oferecer conteúdos teórico-informativos somados às atividades práticas, dialógicas e trocas de vivências que já fazem parte do cotidiano da nossa população”, conta Rafael Sann, Coordenador Executivo do Projeto Conexão das Cores, responsável pela realização das oficinas.





Os temas a serem abordados nas oficinas são fotografia, produção audiovisual, estratégias da militância nas redes sociais e, por fim, ferramentas e técnicas na comunicação em redes sociais. Os interessados podem se inscrever em quantas oficinas quiser.





Rafael ainda conta que, diferente do que acontece em uma sala de aula tradicional, os participantes das oficinas são estimulados a explorarem seus corpos, talentos, habilidades e atitudes com metodologias de aprendizagem criativas.





“Assim, garantimos que todes possam compreender que a luta pela garantia de direitos da nossa comunidade não se trava, apenas, no campo da produção intelectual, mas, principalmente, nas ações cotidianas”, completa Rafael.









As oficinas fazem parte do Projeto Conexão das Cores e executado pelo Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual (Cellos/MG) em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).





Serviço

Se Junta!: Oficinas de Direitos Humanos, Artes e Vivências LGBTI

Data: de 04/03 01/05

Mais informações na página do edital

Inscrições: devem ser feitas até quatro dias antes de casa oficina devem ser feitas até quatro dias antes de casa oficina nesta página da Oficina





Cronograma





Oficina de Comunicação, Artes Visuais e Identidade - Fundamentos da Fotografia

Data: 4 de março de 2023

Horário: 09h às 17h

Local: Espaço Belecci, Rua Curitiba, n° 1269, Centro - Belo Horizonte/MG

Carga horária: 08 horas

Ministrante: Bruno Augusto





Oficina de Comunicação, Artes Visuais e Identidade - Fundamentos da Produção Audiovisual

Data: 11 de março de 2023

Horário: 09h às 17h

Local: Espaço Belecci, Rua Curitiba, n° 1269, Centro - Belo Horizonte/MG

Carga horária: 08 horas

Ministrante: Bruno Augusto





Oficina de Comunicação, Artes Visuais e Identidade - Estratégias da Militância nas Redes Sociais

Data: 18 de março de 2023

Horário: 09h às 17h Local: Sind-REDE/BH, Avenida Amazonas, n° 491, 10° andar, Centro - Belo Horizonte/MG

Carga horária: 08 horas

Ministrante: Nívea Magno





Oficina de Comunicação, Artes Visuais e Identidade - Ferramentas e Técnicas na Comunicação em Redes Sociais (Modalidade Presencial)

Data: 25 de março de 2023

Horário: 14h às 18h

Local: Instituto Undió, Rua Padre Belchior, n° 289, Centro - Belo Horizonte/MG

Carga horária: 04 horas

Ministrante: Thiago Alcântara





Oficina de Comunicação, Artes Visuais e Identidade - Ferramentas e Técnicas na Comunicação em Redes Sociais (Modalidade On-line)

Data: 01 de abril de 2023

Horário: 14h às 18h

Local: Google Meet

Carga horária: 04 horas

Ministrante: Thiago Alcântara