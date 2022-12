PM imobiliza homem negro em frente a loja e revolta internet

Nas imagens, um policial enforca o civil, que está deitado no chão em frente a uma loja, enquanto outra agente algema o homem. Ele pede por explicações, mas sem respostas (foto: Redes Sociais )

Nas imagens, um policial enforca o civil, que está deitado no chão em frente a uma loja, enquanto outra agente algema o homem. Ele pede por explicações, mas sem respostas. “Tira a mão de mim. Eu quero saber.”

Pessoas que passavam pelo local questionaram a ação da PM. “Não machuquem ele. Ele está sendo acusado de quê?”, diz uma pessoa que gravou a abordagem policial.

Segundo a publicação do Twitter, o caso aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina. O portal Melhores Publicações postou um suposto boletim de ocorrência que diz que a PM recebeu uma denúncia de que um homem preto, com uma blusa verde listrada e uma bermuda preta estava observando lojas do lado de fora de uma rua de forma suspeita.

Como o homem se encaixa nas características descritas na denúncia, os agentes o imobilizaram para saber se ele estava armado e a situação penal dele.

“Uma lojista ficou incomodada por um homem negro estar parado em frente à sua loja. Aí a polícia fez essa abordagem, bem normal e padrão, né!? Com pessoas negras…”, escreveu o perfil que postou o vídeo no Twitter.



Nos comentários, outros perfis acusaram uma agente policial de tampar a câmera da farda durante a operação. "A policial cobrindo a câmera/áudio, suspeito não?"

Em Criciúma/SC lojista ficou incomodada por um homem negro estar parado em frente a sua loja. Aí a polícia fez essa abordagem, bem normal e padrão né!? Com pessoas negras #RacistasNaoPassarao#RacismoÉCrime pic.twitter.com/JFBPp1kVm1 %u2014 RAFA É ELA (@RAFAELACRISPIM9) December 15, 2022



