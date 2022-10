Federação dos Surdos agradece ao TSE pela instalação de Libras nas urnas

Por Izabella Caixeta

A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis) agradeceu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) pela implementação da imagem de um interprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas urnas eletrônicas nas eleições de 2022.







Para os eleitores com deficiência visual, foram oferecidos fones de ouvido, com instruções e informações sobre o cargo escolhido e quais os números pressionados. Ao digitar, o eleitor ouvia o nome do candidato ou candidata, de vices ou suplentes para confirmação. Além disso, foram implementados o sistema Braille e a identificação da tecla “5” nos teclados das urnas.

O documento endereçado ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi assinado pelo presidente da Feneis, Antônio Campos de Abreu, e pela coordenadora social da instituição, Laís Cristiane Monteiro Drumond, e manifesta a satisfação com a promoção da inclusão da comunidade surda no processo eleitoral.