Guardiões da cultura negra recebem título de doutor em Sete Lagoas

Marcelo de Oliveira, que é o zelador da Casa do Divino Espírito Santo das Almas, será um dos agraciados com a outorga (foto: Leandro Couri/Divulgação)





Guardiões da cultura negra serão agraciados com o títudo de doutor honoris causa. A outorga será entregue pela faculdade Febraica e pela Ordem dos Capelães do Brasil (OCB) em cerimônia no auditório da Uniffem, em Sete Lagoas, nesta sexta-feira (07/10).





LEIA MAIS 12:01 - 07/10/2022 Programa de estágios seleciona estudantes negros para multinacional Entre os agraciados estão a Zeladora de Santo Marlene Faustino, Mestre Marinheiro, Mestre Paulinho Godoy, Mestre Saúva, o Capitão de Moçambique e Zelador de Santo Marco Antônio (Tuchê) e o artista Paulinho do Boi dentre outros. Também recebem guardiões que atuam em trabalhos relevantes em Belo Horizonte, como o zelador da Casa do Divino Espírito Santo das Almas, Marcelo Oliveira, o pai Marcelo de Oxóssi.

Os organizadores destacam que essas personalidades já são respeitadas pelo seu trabalho nos setores da sociedade, mas nem sempre têm graduação ou especialização. O termo “honoris causa” significa “por causa de honra” em latim.





“Reconhecemos os serviços sociais de importantes líderes da nossa cultura. O título Doutor Honoris Causa é a honraria mais importante concedida por uma instituição de ensino superior.”, diz zelador de santo Alexandre Magno Kysá. Presidente da Associação de Cultura e Resistência Afro-brasileira Nzo Kiambet Njimbo, ele recebeu a outorga este ano na cidade de Santa Luzia.

O que significa

Historicamente, um doutor honoris causa (ou doctor honoris causa) recebe o mesmo tratamento e privilégios que aqueles que obtiveram um doutorado acadêmico de forma convencional. O título é dado a uma personalidade eminente, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação, à filosofia da Religião ou à humanidade. É uma honraria concedida por universidades a pessoas que se destacam em sua área de atuação.

Serviço

Evento: Outorga de Doutor(a) Honoris Causa

Local: Auditório UNIFEMM

Data: 07 de outubro de 2022

Hora: 18h às 22h

Entrada: Somente para convidados