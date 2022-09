Arezzo escolhe Jade Picon para campanha inspirada na cultura africana

Internautas criticaram a escolha de Jade Picon como garota-propaganda de uma sandália que remete à africanidade (foto: Arezzo/Divulgação)

A ex-BBB Jade Picon foi escalada para estampar materiais promocionais de uma sandália que remete à ancestralidade africana. Os estilistas da marca baiana “Meninos Rei” foram convidados para repaginar as sandálias em comemoração aos 50 anos da marca. A escalação de Jade e não de uma modelo negra para estampar produto que ressalta a cultura africana gerou muitas críticas.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meninos Rei %uD83D%uDC51%uD83D%uDC80 (@meninosrei)



Na primeira postagem feita com imagens da Jade Picon para a companha, na qual ela aparece com figurino também com estampas que remetem à África, a Arezzo afirmou a referência à cultura africana. “Os estilistas @meninosreis, trouxeram elementos da cultura africana em cores vibrantes e textura marcante, com a proposta de criar uma sandália que traduza os códigos da marca: ousadia. autenticidade, beleza e representatividade!”, diz a postagem.

Na página da Arezzo no Instagram, a divulgação de calçados da campanha de comemoração ao aniversário da marca segue, com as modelos negras Malia e Sheila Bawar posando com calçados da década de 80 e 90, respectivamente.





Nas redes sociais, a campanha da Arezzo não foi bem recebida pelos internautas, que apontam a escolha de Jade Picon para garota-propaganda de um calçado que remete à africanidade como um erro.



Confira as reações: