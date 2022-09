'Bi&Jerrys': Marca muda o nome para celebrar o Dia do Orgulho Bissexual

Campanha da Ben&Jerry's visa promover respeito, inclusão e visibilidade para as pessoas bissexuais (foto: Ben&Jerry's/Divulgação)



A data de 23 de setembro é dedicada ao Dia da Visibilidade Bissexual e ao Dia do Sorvete. Abraçando as duas comemorações, a marca de sorvetes “Ben&Jerry’s” mudará o nome para “Bi&Jerry’s” e a logo aparecerá em rosa, roxo e azul, as cores da bandeira do orgulho bissexual. Para as lojas físicas do Rio de Janeiro e São Paulo, os clientes que comprarem uma casquinha com duas bolas de sabores diferentes pagarão apenas por uma.



Uma série de posts convida os usuários a entender melhor o que é ser uma pessoa bissexual e promover o respeito, a inclusão e a visibilidade da causa.

O que é ser uma pessoa bissexual?

Muito visto como apenas uma “fase”, a bixessualidade não é uma indecisão, mas diz respeito a pessoas que sentem atração romântica ou sexual por homens e mulheres. Na maioria das vezes, a pessoa que se assume como bissexual passou um processo de autoconhecimento e autoaceitação e entende que é possível sentir atração por ambos os sexos.





Muitas pessoas que se assumem Bissexuais enfatizam que não se importam com definições de gênero ao se relacionarem com alguém, e afirmam que se interessam por pessoas, de forma ampla, aproximando o conceito de bissexual ao de pansexual. Além disso, a orientação afetivossexual e identidade de gênero são aspectos distintos da existência de uma pessoa.

A pessoa pode ter uma orientação bissexual e ter diferentes performances de gêneros: cisgênero ( indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu), transgênero (possui uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhe foi designado no momento do nascimento) ou travesti (pessoas que constróem a identidade de gênero a paartir de mudanças corporais e também vestimentas).