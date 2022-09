Justiça solta oficial da Marinha que xingou skatista de 'preto de merda'

O oficial da Marinha que profeririu xingamento de teor racista foi encaminhado ao 27° Distrito Policial pela Guarda Municipal (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um oficial da Marinha, o capitão-tenente Joanesson Stahlschimidt, de 36 anos, foi solto depois de ter sido preso em flagrante por chamar o professor de surf skate Jagner Macedo Santos, de 33, de 'preto de merda'. O Comando do 8º Distrito Naval informou que o militar passou por audiência de custódia no mesmo dia e foi concedida, pela Vara Criminal de plantão, a liberdade provisória.

O episódio de racismo ocorreu na sexta-feira (2/09) no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e os vídeos que mostram o ocorrido foram compartilhados, nas redes sociais, pela vítima. Jagner conta que o xingamento foi proferido, depois que ele instruiu o oficial da Marinha a pedalar na ciclofaixa, e não no trecho reservado para skatistas. O oficial não gostou, iniciando uma discussão, momento em que proferiu a ofensa racista contra Jagner, que é negro. Joanesson estava de folga e sem uniforme no momento do fato.

"Merda... Preto de merda", disse o ofical ao retomar a bicicleta e passar por Jagner. A cena foi gravada por populares que presenciaram a ofensa de cunho racista. O oficial foi detido pela Guarda Municipal Civil Metropolitana e levado ao 27° Distrito Policial. Ao ser interrogado, o oficial negou o xingamento racista e alegou que foi agredido anteriormente pelos skatistas.

No entanto, Jagner compartilhou vídeos que sustentam sua versão e ainda pontou o racismo. "O racismo no Brasil não é praticao de forma velada, mas sim escandarada, e hoje o que era para ser apenas mais uma tarde em dos maiores parques nacionais, o parque Ibirapuera, fui vítima de racismo por um oficial da Marinha. Olha que controvérsia não é mesmo? Logo de um oficial da Marinha, no qual foi ensinado os princípios morais de ética, comportamento e atuação profissiona quanto pessoal".

O que dizem a Marinha e Secretaria de Segurança

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, em nota, que o capitão-tenente foi preso em flagrante por injúria racial. "As partes foram conduzidas ao 17° Distrito Policial e a vítima representou criminalmente contra o autor, que foi autuado em flagrane e entregue à equipe da Marinha", informou. A secretária ainda informou que foi enviado ofício ao Comando do 8° Distrito Naval determinando a apresenação do preso à Justiça, para realização de audiência de custódia.

Em nota, a Marinha do Brasil repudiou o ocorrido: "quaisquer atos de intolerância, prezando para que os preceitos de conduta ético-militar sejam mantidos por seus integrante dentro e fora de suas organizações."

O que diz o oficial da Marinha

Em nota enviada à imprensa, a defesa do oficial da Marinha afirmou que ele foi intimidado pelos skatistas. "Nosso cliente foi intimidado pelo professor e pelos demais skatistas. A edição do vídeo altera a ordem cronológia dos fatos. Foi somente após a provocação que, em um ato impensado e do qual se arrepende, o nosso cliente disse a frase."

Nota da Marinha

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 8º Distrito Naval, informa que tomou conhecimento sobre uma ocorrência policial envolvendo um militar desta Força, no bairro do Ibirapuera, São Paulo. A ocorrência é objeto de inquérito policial no âmbito da Justiça comum, a qual irá apurar as circunstâncias do fato.

Ressalta-se que a Marinha do Brasil não corrobora com o ocorrido e reitera seu firme repúdio a quaisquer atos de intolerância, prezando para que os preceitos da conduta ético-militar sejam mantidos por seus integrantes dentro e fora de suas organizações.

Em atendimento a sua solicitação informo que o militar foi recolhido no Com8ºDN conforme previsto em lei, e em audiência de custódia, realizada no dia 2 de setembro na Vara Criminal de plantão da Capital, foi concedido ao militar liberdade provisória com medidas cautelares, e posteriormente retornou a sua Organização Militar de origem, localizada na cidade do Rio de Janeiro.

Nota Secretaria de Segurança Pública SP





"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Guarda Civil Metropolitana, informa que uma equipe estava em patrulhamento preventivo no interior do Parque Ibirapuera, quando foi acionada por populares dizendo que estaria ocorrendo uma briga entre dois homens próximo dali. Um deles foi acusado de injúria racial. Ambos foram conduzidos ao 27º DP, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência."