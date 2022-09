Sílvio Mendes (União Brasil) a jornalista: 'Quase negra, mas é inteligente'

Sílvio Mendes (União Brasil), candidato ao governo do Piauí, emitiu uma frase racista durante sabatina realizada pelo jornal Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação. Ao ser questionado sobre planos de proteção a mulheres e minorias, Mendes respondeu à jornalista Katya D’Angelles que “você, que é quase negra na pele, mas é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou”.

Segundo o candidato do União Brasil, ele já havia se desculpado com a jornalista após o término do programa. Mendes afirma, em vídeo publicado no seu perfil do Twitter, que teria elogiado D’Angelles, mas que sua frase, tirada de contexto, está sendo usada para atacá-lo politicamente.

Nas redes sociais, as falas racistas de Sílvio Mendes tiveram grande repercussão; veja.

Silvio Mendes, candidato ao governo do Piauí, disse para a jornalista que ela é "quase negra na pele, mas é inteligente". No meu país ideal, gente assim sairia algemada na hora.

"Você que é quase negra, na pele, mas você é uma pessoa inteligente":



Foi isso que disse o candidato de Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro ao governo do Piauí Silvio Mendes (UB) para a jornalista



Que absurdo, cara. Toda solidariedade, Katya.

A assessoria de Sílvio Mendes emitiu uma nota a respeito do caso, na qual afirma-se que “Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo”. Confira na íntegra:





“Devido à repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato a governador Sílvio Mendes à TV Meio Norte, informa-se:

Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Sílvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro."





Em publicação feita na sexta-feira (1°/09), Mendes afirma ter entendido que errou, refletiu e aprendeu, além de reafirmar suas desculpas à jornalista e a “todos que se sentiram ofendidos”.





Ainda ontem pedi desculpas pra Katya e aproveito o espaço aqui para reafirmar minhas sinceras desculpas pra ela e para todos que se sentiram ofendidos.

Obrigado.

Obrigado. pic.twitter.com/cfLvSLcZOX %u2014 Silvio Mendes (@silviomendespi) September 1, 2022





Sílvio Mendes faz parte do União Brasil, mesmo partido da candidata à presidência Soraya Thronicke, e é a aposta do ministro da Casa Civil do Governo Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP), e Jair Bolsonaro (PL) para o governo do Piauí, que possui um líder do PT há sete anos consecutivos.