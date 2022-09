Portal Imprensa divulgou hoje (1/9) as 15 vencedoras do Prêmio Mulher IMPRENSA (foto: Portal IMPRENSA/Reprodução)

A 16ª edição do Troféu Mulher Imprensa divulgou, nesta quinta-feira (1/9), a lista das 15 vencedoras do prêmio. Jornalistas e comunicadoras dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Rondônia, Piauí e Bahia foram premiadas e serão homenageadas em um evento presencial exclusivo para convidados. A jornalista do Estado de Minas Márcia Maria Cruz, coordenadora do DiversEM, é a vencedora da categoria Diversidade.





"Agradeço a todos e todas que votaram em mim. É uma honra receber esse reconhecimento. O Troféu Mulher Imprensa é um importante incentivo à atuação das mulheres no jornalismo. Agradeço ao EM por ter me colocado à frente do DiverEM e à toda a equipe que trabalha diariamente comigo. Faço um agradecimento especial à Etiene Martins e Edilene Lopes, duas admiradas jornalistas do Coletivo Lena Santos. Dedico esse prêmio à minha mãe e a todas as mulheres negras, que constroem o Brasil”, disse Márcia.

Premiação feminina





O Troféu Mulher Imprensa é a única premiação jornalística do Brasil dedicada exclusivamente ao público feminino, tendo sido lançado em 2005 por iniciativa das redações da Revista e Portal Imprensa e já tendo premiado mais de 200 mulheres na Comunicação.





Em 2022, o resultado teve maior diversidade e representatividade regional. Durante a premiação, além da entrega dos troféus às vencedoras, a categoria “Contribuição ao Jornalismo” terá a ganhadora anunciada na ocasião. O evento também comemorará os 35 anos da Revista Imprensa, lançada em 1987.





Nesta edição, que contou com o apoio da ESPM (Escola Superior de Publicidade e Marketing) e o patrocínio da Bayer, foram definidas 70 finalistas por um júri composto por 40 profissionais, representantes de instituições e com experiências diversas no mercado de Comunicação.





Para o prêmio especial, cinco finalistas de cada categoria foram selecionadas por indicação popular no site do projeto entre os dias 14 de junho e 20 de julho. Para determinar as vencedoras, a votação popular esteve aberta entre 25 de julho e 30 de agosto e, segundo o Portal Imprensa, foram mais de 40 mil votos que definiram os resultados desta edição. As categorias que tiveram maior participação popular foram Repórter e ncora de Rádio e ncora de TV, já as mais disputadas foram a nova categoria “Pertencimento e Inovação” e a categoria “Diversidade”.





Confira as vencedoras da 16ª edição do Troféu Mulher IMPRENSA:





Âncora, apresentadora ou comentarista de Telejornal

Aline Midlej (GloboNews) 32,96%

Maria Julia Coutinho (Globo) 19,61%

Flávia Oliveira (GloboNews) 18,36%

Joyce Ribeiro (TV Cultura) 15,19%

Luciana Barreto (CNN Brasil) 13,89%

Repórter de Telejornal

Raquel Krahenbuhl (GloboNews) 29,68%

Andréia Sadi (GloboNews) 27,63%

Zileide Silva (Globo) 25,65%

Lilian Ribeiro (GloboNews) 9,39%

Valeria Almeida (Globo) 7,65%

Âncora, apresentadora ou comentarista de Rádio

Carla Bigatto (BandNews FM) 70,34%

Debora Freitas (CBN) 10,93%

Tatiana Vasconcellos (CBN) 8,67%

Cássia Godoy (CBN) 5,27%

Thays Freitas (Rádio Bandeirantes) 4,79%

Repórter de Rádio

Sheila Magalhães (BandNews FM) 35,41%

Edilene Lopes (Radio Itatiaia) 30,75%

Basilia Rodrigues (CNN Brasil) 19,30%

Isabelly Morais (Rádio Bandeirantes) 8,65%

Marcella Lourenzetto (CBN) 5,90%

Repórter de Jornal ou Revista (ou texto online)

Nayara Felizardo (The Intercept Brasil) 37,11%

Patricia Campos Mello (Folha de São Paulo) 25,26%

Juliana Dal Piva (UOL) 17,44%

Jussara Soares (O Globo) 13,19%

Consuelo Dieguez (Piauí) 7,00%

Fotojornalista

Marcela Bonfim (Independente) 51,52%

Eliaria Andrade (Diário Popular) 16,43%

Amanda M. Perobelli (Reuters) 15,29%

Gabriela Biló (Folha de São Paulo) 8,57%

Ana Paula Paiva (Valor Econômico) 8,19%

Colunista ou articulista de Jornal ou Revista (ou texto online)

Mariliz Pereira Jorge (Folha de São Paulo) 30,37%

Cristina Serra (Folha de São Paulo) 28,66%

Fabiana Moraes (The Intercept Brasil) 15,60%

Malu Gaspar (O Globo) 14,71%

Maria Cristina Fernandes (Valor Econômico) 10,67%

Liderança, diretora de redação ou fundadora de projetos jornalísticos

Semayat Oliveira (Nós, Mulheres da Periferia) 34,46%

Lilian Tahan (Portal Metrópoles) 27,27%

Kátia Brasil (Amazônia Real) 19,43%

Silvia Nascimento (Site Mundo Negro) 11,00%

Renata Afonso (CNN Brasil) 7,84%

Apresentadora(s) ou criadora(s) em novos formatos: podcast ou programa audiovisual

Renata Lo Prete (O Assunto) 35,51%

Déia Freitas (Não Inviabilize) 28,99%

Flávia Oliveira e Isabela Reis (Angu de Grilo) 21,56%

Juliana Wallauer e Cris Bartis (Mamilos) 7,62%

Magê Flores (Café da Manhã - Folha de SP) 6,32%

Jornalista revelação

Luana Souza (Globo/TV Bahia) 44,95%

Alice Pataxó (Comunicadora Indígena) 22,18%

Jeniffer Mendonça (Ponte Jornalismo) 12,86%

Paula Guimarães (Portal Catarinas) 10,24%

Larissa Carvalho (Site Negrê) 9,78%

Consultora de Comunicação - Agência

Kerena Neves (WMcCann) 26,59%

Amanda Brandão (LewLara / TBWA) 22,52%

Paula Alface (FSB Comunicação) 21,90%

Catia Luz (Pecan Comunicação) 16,68%

Claudia Rondon (RPMA) 12,30%

Consultora de Comunicação – Corporativa

Márcia Silveira (L’Oréal Brasil) 56,18%

Claudia David (Sodexo Brasil) 17,02%

Priscilla Cortezze (Volkswagen) 12,70%

Sarah Bouvil (Decathlon) 7,69%

Rozalia Del Gáudio (Localiza) 6,41%

Comunicação Pública

Hélia Araújo (Governo do Estado de São Paulo) 36,47%

Ana Cristina Rosa (Conselho da Justiça Federal) 22,20%

Isabel Raupp Pimentel (Anvisa) 21,99%

Fernanda de Luca (Prefeitura de São Paulo) 16,91%

Helena Palmquist (Ministério Público Federal do Pará) 2,43%

Jornalista na editoria diversidade

Márcia Maria Cruz (Jornal Estado de Minas) 30,88%

Camila Silva (Nexo Jornal) 29,78%

Sanara Santos (ÉNois Conteúdo) 18,90%

Flavia Lima (Folha de São Paulo) 11,43%

Pagu Rodrigues (Brasil de Fato) 9,01%

Prêmio Popular: Pertencimento e Inovação

Ana Carolina Negrão (Portal da Cidade Guaxupé) 26,54%

Andressa Simonini (Revista Pais&Filhos) 24,64%

Kica de Castro (Programa Viver Eficiente) 22,63%

Marcelle Chagas (Rede JP Jornalistas Pretos) 17,54%

Fátima Bernardes (Globo) 8,66%