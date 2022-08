Visões Periféricas: festival de filmes da periferia abre inscrições

Edição do Festival Visões Periféricas 2022 ocorreu de forma presencial e on-line (foto: Reprodução/Instagram)

A 16ª edição do Festival Visões Periféricas abriu inscrições com foco em filmes feitos nas periferias brasileiras. As produções podem ser cadastradas até 15 de setembro. O festival, que será presencial e on-line, será realizado entre 1 e 7 de fevereiro de 2023.



Fronteiras Imaginárias: filmes de até 30 minutos produzidos por realizadores independentes de todo o Brasil.

Cinema da Gema: filmes de até 30 minutos produzidos no estado do Rio de Janeiro.

Panorâmica: filmes com duração de pelo menos 40 minutos (média e longa metragens).

Visorama: filmes de até 15 minutos produzidos em projetos de formação audiovisual no ensino básico, médio e/ou projetos do terceiro setor.







O festival ainda conta com o Visões Lab, um laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais voltado para a formação, articulação, inovação e expansão do mercado audiovisual brasileiro. As inscrições para o Visões Lab abrem na primeira quinzena de agosto de 2022.

Festival Visões Periféricas

Inscrições: Até o dia 15 de setembro