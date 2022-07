Uberaba: 1ª Semana da Diversidade LGBTQIA+ terá pesquisa inédita

O evento se encerra no dia 7 de agosto (sábado) com Parada do Orgulho LGBTQIA+ (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, se prepara para receber a 1ª Semana da Diversidade com Parada LGBTQIA+, entres 30 e julho e 7 de agosto.





O evento, que terá como tema 'Amor de todas as cores', contará com a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Uberaba, rodas de conversa, eleição de Miss e Mister LGBT+ e o lançamento de pesquisa sociodemográfica do público LGBT+.



O estudo será realizado por meio de uma parceria entre a Fundação Cultural de Uberaba (FCU), Coordenadoria de Políticas LGBT+ da Prefeitura, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e entidades que lutam pelos direitos da comunidade na cidade.

Segundo informações da FCU, a pesquisa vai levantar demandas da comunidade em quatro eixos: saúde, educação, trabalho, renda e violência, e também registrar o aspecto quantitativo desses quesitos.





De acordo com a jornalista Ana Paula Neves dos Santos, casada com a também jornalista Pituca Ferreira há 16 anos, um evento como a 1ª Semana da Diversidade com Parada LGBTQIA+ de Uberaba é muito importante para qualquer cidade.



“Acho que cada município, sempre que possível, deve ou deveria realizar a sua manifestação pública da comunidade LGBTQIA+, porque é importante falar sobre o assunto numa sociedade em que se enfrenta diariamente diversos tipos de preconceitos. Preconceito se combate com informação e também com amor”, afirmou Ana Paula.



Para ela, também é importante que não somente as pessoas da comunidade LGBTQIA+ participem do evento, mas outros integrantes das famílias. “Para que entendam e compreendam que o amor existe em todas as coisas e todas as formas. Como diz a música do Lulu Santos toda forma de amor é válida e importante”, ressaltou.

Confira a programação do evento: