Arraiá do Theus promove renda e cultura para o aglomerado Santa Lúcia

Av. Arthur Bernardes enfeitada para o 2º Arraiá do Theus (foto: Arquivo pessoal)

Os meses de junho e julho são conhecidos pelas festas juninas e quadrilhas que tomam conta das cidades. Em Belo Horizonte, acontecerá neste sábado (02/07) o 2º Arraiá do Theus, uma festa feita pela e para a comunidade do Aglomerado Santa Lúcia valorizando a organização comunitária, acionamento de parcerias com comerciantes internos e geração de renda. Os meses de junho e julho são conhecidos pelas festas juninas e quadrilhas que tomam conta das cidades. Em Belo Horizonte, acontecerá neste sábado (02/07) o 2º Arraiá do Theus, uma festa feita pela e para a comunidade do Aglomerado Santa Lúcia valorizando a organização comunitária, acionamento de parcerias com comerciantes internos e geração de renda.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Espetinho do Theus %uD83C%uDF62 (@espetinhodotheus)



“A ideia do primeiro arraial surgiu justamente para dar uma oportunidade para os moradores. Eu, promovendo um arraial, além de trazer cultura para a comunidade, eu consigo aproximar outras classes da favela, para conhecer a cultura, ver que é um lugar onde consegue divertir e que tem muitas culturas aqui dentro, tem muitos sabores, a gastronomia dentro da favela é maravilhosa”, afirma Matheus Pereira, idealizador do evento.

Matheus tem uma espeteria no bairro há 8 anos e promove eventos locais, sempre com o intuito de levar cultura para dentro da favela, para famílias que não tem oportunidade de ir a uma festa junina ou a um evento com música ao vivo. “Eu sempre senti que a comunidade era carente de eventos. Enquanto eu estiver vivo eu quero tentar promover coisas boas aqui”, conta.









Crianças ajudam a enfeitar avenida para festa junina (foto: Arquivo Pessoal)



A alegria já tomou conta do bairro com as crianças ajudando a decorar a rua com bandeirinhas doadas por escolas e creches da região, que já realizaram quadrilhas.

A abertura do Arraiá do Theus será uma apresentação das crianças da creche local. Depois haverá apresentação ao vivo de piseiro e da Sangê de Minas, quadrilha junina profissional. Além disso haverá 15 barracas de comidas típicas e, para incentivar as pessoas a irem a caráter, haverá um concurso de melhor caracterização.





Serviço

2º Arraiá do Theus

Data: 02/07

Horário: 17h

Local: Av. Arthur Bernardes, nº 3.099, Santa Lucia, Belo Horizonte







Ouça e acompanhe as edições do podcast DiversEM





O

Evento gratuito podcast DiversEM é uma produção quinzenal dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio é uma oportunidade para conhecer novos temas ou se aprofundar em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.