UFMG não oferece recursos para a inclusão de estudante deficiente auditiva

Poliane denuncia os atrasos do NAI no Twitter (foto: Twitter/Reprodução)



Uma estudante do curso de engenharia de produção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) denúncia o descaso do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). Poliane é deficiente auditiva oralizada, ou seja, não se comunica com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e entende o que as pessoas falam a partir da leitura labial. Em um post nas redes sociais, publicado na quarta-feira (4/5), ela relata a última solicitação à universidade: pede o fornecimento de máscaras transparentes para os professores usarem nas aulas em que ela estiver presente. A medida permitirá à aluna fazer a leitura labial dos docentes.





tô praticamente desde o início do semestre sem entender a maioria das aulas pois os professores estão usando máscaras e eu preciso fazer leitura labial e é INACREDITÁVEL que o NAI não comprou máscaras transparentes até hoje, cadê a acessibilidade? @ufmg?????? pic.twitter.com/lya27FDpCQ %u2014 polis (@oipolis) May 4, 2022









“O NAI chegou a me oferecer monitoria de matérias que, na época, eram do ciclo básico. Mas a monitoria era apenas para tirar dúvidas e é complicado dar aula por escrito pelo WhatsApp. Não é a mesma coisa que aprender presencialmente com os recursos ideais”, conta Poliane em entrevista ao EM.



Cobranças ao NAI

O período de ensino remoto, que na UFMG durou cerca de dois anos, contabilizou quatro semestres e foi um momento conturbado para a estudante. Ela conta que propôs soluções para o NAI, mas recebia, constantemente, respostas negativas em relação às demandas.





“Fui cobrando acessibilidade, pedindo legenda, mas o NAI não conseguia arrumar soluções. De acordo com eles, não tinham recursos para isso. Então, sugeriram que os professores mesmo legendassem as aulas. Mas eles já têm aquele ‘trabalhão’ de preparar e dar as aulas. Muitos deles nem dominavam a tecnologia, então a maioria nem conseguia ajudar. Uns nem tentavam”, explica a estudante.





Apesar disso, no último semestre em regime ERE, Poliane conta que recebeu ajuda de um professor que se sensibilizou com sua situação, mas que a universidade em si dificultou o processo.





“[O professor] me ajudou muito, fez mais que o NAI e a própria UFMG e me passou um tutorial de como colocar legenda nos vídeos. Passei a enviar o tutorial para todos os professores colocarem, e a maioria fazia, mas tinha um que dificultava e nem tentava. Era uma matéria muito difícil e cobrei do NAI para arrumar algum técnico que pudesse ficar responsável por colocar as legendas. Eles disseram que arrumaram e que ele começaria a fazer isso para mim, mas nunca apareceu. Tentei estudar sozinha e até aula particular fiz para ver se eu aprendia essa matéria”, diz ela.





Quando surgiu a possibilidade de a UFMG voltar às atividades presenciais, Poliane começou a pressionar o NAI sobre soluções para que ela pudesse assistir às aulas com o restante dos alunos. Tendo em vista que o uso das máscaras continuaria obrigatório dentro da universidade, ela não seria capaz de entender o que os professores falavam. “O NAI sempre fala que ia analisar e marcar reunião sobre isso, mas nunca foi para frente e não solucionam, de fato”, relata.





Um dos recursos encontrados pelos professores para auxiliá-la no aprendizado foi enviar as videoaulas de semestres anteriores, que foram em regime ERE. No entanto, no regime presencial, era exigida a presença dela em sala, o que torna a prática inviável.





“Como eu tenho que aparecer nas aulas presenciais para não receber falta, já é um tempo a mais que eu tenho que gastar. Tenho que arrumar mais horas para assistir às aulas online. Não dá, é impraticável”, explica a jovem.



Descaso

Segundo Poliane, o NAI chegou a sugerir o uso de um aplicativo transcritor, para o qual ela precisaria de um microfone potente, mas não ofereceu ajuda financeira para que pudesse arcar com os custos. Ela chegou a comprar um microfone de quase R$ 1 mil, mas por conta da linguagem técnica utilizada nas aulas, a precisão da transcrição não funcionava plenamente.





Dessa forma, seu último recurso foi pedir que os professores usem máscaras transparentes que não embaçam, recomendadas pela sua fonoaudióloga. Ela conta que o NAI aprovou a sugestão, mas que, até o momento, não realizou a compra dessas máscaras.





“Já estamos quase na metade do semestre, então para agilizar o processo, sugeri ao NAI que eu mesma comprasse as máscaras, mas pedi garantia de reembolso, porque já tive prejuízo com o microfone. Eles não me deram certeza. O kit de três dessas máscaras custa cerca de R$ 89, então não dá para comprar e esperar o NAI decidir se vai me reembolsar ou não”, conta Poliane.





Como consequência dos problemas enfrentados durante o período de ERE relativos ao capacitismo sofrido ao longo desses anos, Poliane afirma que sua saúde mental foi bastante prejudicada. “Comecei a tomar mais remédios por recomendação psiquiátrica. São consequências muito graves que não esperava e nem queria lidar”, explica.









A reportagem do EM entrou em contato com o NAI e com a assessoria da UFMG, mas ainda não obteve resposta.



Apoio nas redes Nas redes sociais, internautas demonstram apoio à Poliane. “Infelizmente, a universidade - que tem a obrigação de ser - não é para todos. Em especial, não é para pessoas com deficiência. E é urgente que a UFMG seja para todos”, diz um deles.

Capacitismo diário da UFMG:

Meu caso não foi isolado! https://t.co/91xdlbDunV %u2014 |Jun é autista, tdah e tem ódio da UFMG| (@neurodiversa) May 4, 2022

O descaso dessa @ufmg com a gente tá BIZARRO mano https://t.co/dqk0as1gN1 %u2014 Naluiza %u2728%u2728 (@Naluiza__c) May 4, 2022

Ela também fala que, ao fazer a denúncia nas redes sociais, a intenção não é atacar a UFMG ou o NAI, mas sim pressioná-los para que suas demandas e as de outros estudantes com deficiência sejam atendidas. No portal do NAI na internet, consta que a missão do núcleo é “assegurar a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica e profissional, eliminando ou reduzindo barreiras pedagógicas”.A reportagem doentrou em contato com o NAI e com a assessoria da UFMG, mas ainda não obteve resposta.

Nunca fizeram questão de fazer o mínimo para inclusão e etc, prefere enrolar até que o estudante desista. https://t.co/ArhzZeQn1c %u2014 De Figueiredo %uD83C%uDF39%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Matheusaosurdo) May 4, 2022







*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz