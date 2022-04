(foto: Pexels)

O Shopping Cidade e a ONG TransVest promovem o programa TRANSformando, que prevê a realização de palestras de capacitação para pessoas trans, na quarta (27/04) e sexta (29/4). Serão ofertadas 200 vagas para cada uma das sessões nos dois dias, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente em formulário online.

LEIA MAIS 11:40 - 22/04/2022 Organizações LGBT lançam o Programa Voto com Orgulho para eleições 2022 "As palestras foram pensadas para auxiliar na preparação da comunidade trans para o mercdo de trabalho", afirma a gerente de marketin do Shopping Cidade, Marcela Castro. As pessoas interessadas podem escolher participar dos dois dias ou de apenas um.

O programa foi criado depois de um episódio de transfobia que ocorreu nas dependências do shopping, na capital mineira. Em outubro do ano passado, a vereadora Duda Salabert (PDT) foi alvo de discriminação por sua identidade de gênero em um salão de beleza no estabelecimento. A funcionária do salão se negou a cuidar da sobrancellha da parlamentar por ela ser uma mulher trans. Na ocasião, em vez de buscar na Justiça uma punição ao estabelecimento, Duda adotou uma postura de diálogo com o estabelecimento, defendendo ações para a formação e uma melhor compreensão sobre a situação de pessoas trans.

Estado de Minas, mostrou como é a vida de travestis e mulheres trans em Belo Horizonte. O TRANSformando pretende propor ações em um campo de vulnerabilidade das pessoas trans, a inserção no mercado de trabalho formal. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), cerca de 95% das pessoas trans recorrem à prostituição em algum mometo da vida por ser essa a principal oferta de trabalho que encotram. Apenas 5% acesso ao emprego formal. A série Bonequinhas , produzida pelo, mostrou como é a vida de travestis e mulheres trans em Belo Horizonte.

Programação das palestras

Nos dois dias, a programação terá início às 9h com um lanche. Na quarta-feira (27), às 9h30, a artista e defensora transexual dos direitos LGBTQIA, Walkiria La Roche, fará uma palestra abordando empregabilidade e motivação. Na sequência, das 10h30 às 11h30, a pedagoga e professora de MBA em Gestão de Pessoas da Faculdade Senac e da Faculdade de Sabará, Carla Kirilos, aborda o atendimento ao cliente.





Já na sexta-feira, às 9h30, será realizada a palestra sobre empoderamento e vivência profissional, também conduzida por Walkiria La Roche. Para encerrar o encontro, às 10h30, a diretora-presidente do Fa.vela, Tatiana Silva, e a assistente de projetos da ONG, Lavínni Morais, discutem sobre o empreendedorismo de base favelada.

"Ainda é menos do que queremos"





Atulamente, o Shopping Cidade emprega quatro pessoas trans em um universo de cerca de 2 mil funcionários. "Ainda é menos do que queremos", afirma a gerente de marketing. Ela entende que o programa é o primeiro passo para aumentar o número de pessoas trans contratadas pela administração do shopping e pelos lojistas.





"Programas como esse dão força. Ajudam as pessoas que ainda não se assumiram perante o trabalho e perante a loja para que possam se reconhecer. São benefícios incontáveis nesse processo de inclusão", defende Marcela.





O shopping prtende triplicar o número, passando de 4 para 12, o que ainda não chega a 1% do número total de funcionários. De acordo com Marcela, o programa objetiva capacitar e o passo seguinte srá mobilizar os lojistasstas para que possam oferecer vagas de emprego para esse público.

A gerente afirma que o estabelecimento sempre prezou pela diversidade, mas que, a partir do incidente com a vereadora Duda Salabert, intensificou as ações de informação e mobilização para os lojistas. As palestras para os lojistas ainda não tem uma data definida para serem realizadas. "Vimo que não era só conscientizar, era necessário ir além. A capacitação é o primeiro passo", argumenta.

Na avaliação de Marcela, as palestras contribuem para que pessoas trans elaborem currículos mais atraentes. "A capacitação permite que estejam disponíveis, com um currículo atraente, para que outras empreas, além do shopping, possam trazê-los".

O programa tem o apoio do Senac, Cineart e da ONG Fa.vela. "Quje não fique só nesses dias e não somente no Shopping Cidade, que possa expandir", conclui Marcela.

TRANSformando

27 e 29 de abril

Horário: 9h às 11h30

Endereço: Rua dos Tupis, 337 – Centro

Local: Sala 3 – Cinema – Piso GG

Acesso: formulário de inscrição

Realização: TransVest e Shopping Cidade – com apoio de SENAC, Cineart e Fa.vela