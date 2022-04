Churrasqueira tem orçamento para evento negado por ser negra

Tatiana é dona do Lage da Preta, no Parque do Lago, zona sul de São Paulo. Ela atende no local e também oferece seu serviço para eventos externos e parcerias com o lema “o fogo une”. A empreendedora recebeu um pedido de orçamento para atender 50 pessoas no dia 17 de abril, Domingo de Páscoa. Ao checar o Instagram, recebeu uma resposta com a recusa de seus serviços.