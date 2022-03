BBB22: internet acusa Arthur de cometer 'gaslighting' contra Laís

Laís e Arthur no Jogo da Discórdia do BBB22

Durante o Jogo da Discórdia na noite dessa segunda-feira (21/3), Arthur Aguiar foi responsável por mais um episódio que gerou grande repercussão na internet. A dinâmica exigia que cada participante sorteasse uma palavra e enquadrasse os demais em uma escala de 1 a 10, sendo o primeiro mais forte e, o último, o mais fraco em cada classificação.

Na vez de Arthur, a palavra foi "arrogante" e o brother colocou Laís no número 1, gerando uma discussão. O público que acompanha o programa logo notou, nas atitudes dele, alguns traços de manipulação e começou a comentar nas redes sociais. "Até quando o Brasil vai se deixar ser enganado por um discurso arrogante, prepotente e machista?", questionou um dos internautas.

A sister também chegou a comentar que Arthur sempre tenta diminuí-la em todas as discussões. "Toda vez que eu tento falar, você me interrompe, e isso acontece em todo Jogo da Discórdia. Aí você me fala que fico criando coisas que não existem, que eu não sei o que estou falando, que eu venho aqui dar show. Isso, para mim, é o fim! ", respondeu ela.