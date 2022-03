Dublagem de 'Red: crescer é uma fera' gera debates sobre representatividade

Personagens e atores que os dublam na produção original possuem a mesma ascendência (foto: Aussie Disney Girl/Youtube/Reprodução)

O filme "Red: crescer é uma fera", dirigido pela chinesa Domee Shi, é o mais recente lançamento da Pixar e ganhou repercussão, em boa parte, pela sua estética que remete aos primeiros anos da década de 2000. Teve sua estreia exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+, em 11 de março, e conta com um elenco conhecido, com nomes como Sandra Oh (Grey's Anatomy) e Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca…).







Meilin, personagem sino-canadense, é dublada pela atriz sino-americana Rosalie Chiang (foto: Pixar/Getty Images/Reprodução)





Uma das maiores preocupações do filme foi, inclusive, a de procurar atores das mesmas etnias - ou raças - dos personagens para as dublagens do material original. A família de Meilin foi dublada por atores asiáticos-amarelos e Priya, personagem asiática-marrom, teve a voz da atriz Maitreyi Ramakrishnan, que é de origem tâmil.



No Brasil, entretanto, não houve o mesmo esforço. Ary Fontoura, Rodrigo Lombardi e Flávia Alessandra foram atores selecionados para dublar personagens de origem asiática, apesar de serem brancos. O fato gerou indignação na internet e usuários das redes sociais começaram a comentar sobre o tema. "Triste demais, principalmente vendo que, em inglês, eles tiveram essa preocupação", comenta o ilustrador Monge Han.









Em busca de levantar esse debate, as atrizes Aya e Cláudia Okuno postaram um vídeo em suas redes sociais falando sobre a dublagem original e a brasileira, ainda sugerindo artistas amarelos que poderiam ter feito parte da produção. "Por que nenhum artista asiático brasileiro foi escalado?", questionaram.









Casos anteriores

Após o lançamento do filme "Pantera Negra", do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), em fevereiro de 2018 , parte do público percebeu que a dublagem brasileira de grande parte dos personagens foi feita por profissionais brancos. O caso torna-se emblemático uma vez que o filme tem como um dos objetivos principais dar visibilidade à comunidade negra.



Pantera Negra teve elenco e produção majoritariamente negros, mas dublagem brasileira teve maioria branca (foto: Marvel/Divulgação)





Na ocasião, as críticas giraram em torno da falta de representatividade que o filme procurou levar ao público com elenco e produção majoritariamente negros e o apagamento desse esforço ao selecionarem dubladores brancos para a representação desses papéis no Brasil.





Guilherme Briggs, profissional consolidado na área, chegou a comentar sobre o assunto, explicando que a escalação dos dubladores se dá pela voz e adequação ao personagem ou ao ator, não tendo relação com a cor da pele. "Vários queridos colegas e irmãos dubladores negros dublam personagens ou atores brancos e vice-versa, da mesma forma que dubladores brancos dublam vários personagens e atores negros", comentou em uma de suas redes sociais.



Shang-Chi teve produção e elenco majoritariamente amarelos, mas dublagem brasileira também foi maioria branca (foto: Marvel/Divulgação)













Os Simpsons anunciaram a mudança de elenco após pressão do movimento Black Lives Matter (foto: FOX/Divulgação)

O ano de 2020 foi um marco para que mudanças pudessem começar a acontecer em diversos cenários. Assim que o movimento Black Lives Matter estourou nos Estados Unidos em consequência do assassinato de George Floyd em uma abordagem policial, a pressão para que grandes corporações se posicionassem a respeito do racismo também cresceu.