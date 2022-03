Centenas de mulheres saem em marcha pelas ruas Centro de BH

Marcha ocupa avenida Afonso Pena, no centro de BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Centenas de mulheres marcham nesta noite de terça-feira (8) na área central de Belo Horizonte. O movimento 8 de Março Unificado - RMBH reúne mulheres em luta contra todos os tipos de violência, preconceitos, machismo, desigualdade salarial, assédio.

Com o lema "em luta até que todas sejam livres", elas caminham com instrumentos de percussão pela avenida Afonso Pena, nas proximidades do Parque Municipal. O movimento foi iniciado na Praça da Liberdade, ainda na tarde de hoje.

Neste 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, o movimento também se manifesta contra o capital, o presidente Jair Bolsonaro, o governador de Minas, Romeu Zema, e todos os inimigos das mulheres.

Devido à marcha, o trânsito de vários corredores centrais da capital já apresenta congestionamentos.