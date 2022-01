Cena do documentário "Wauja opanã" (foto: Reprodução)



A cultura do povo Wuaja, etnia que habita o território indígena do Xingu, é apresentada sob a ótica dos próprios indígenas no livro “As histórias de Kamukuwaká e Yakuwixeku” e no documentário “Wauja Onapã”, lançados na quinta (30). A cultura do povo Wuaja, etnia que habita o território indígena do Xingu, é apresentada sob a ótica dos próprios indígenas no livro “As histórias de Kamukuwaká e Yakuwixeku” e no documentário “Wauja Onapã”, lançados na quinta (30).

O olhar de Piratá Waurá, diretor e roteirista da obra, registra cenas inéditas dos rituais para as futuras gerações. O projeto surgiu da percepção de que rituais e musicas estavam se perdendo por estarem restritos aos anciãos. No curta é mostrado inclusive o uso de celulares para facilitar o aprendizado das letras dos cantos, mostrando como a tecnologia e tradição podem se unir sem se anularem.





Assim como o documentário, o livro “As histórias de Kamukuwaká e Yakuwixeku”, vem com o objetivo de manter as histórias vivas, uma vez que essas narrativas formam a identidade e os valores do povo Wuaja. Segundo a cultura Wauja, Kamukuwaká e Yakuwixeku são personagens de histórias que lançam as bases dos códigos morais, sociais e ritualísticos desse povo.





Além da preservação da cultura para o próprio povo Wuaja, o livro, idealizado pelo Coletivo de Professores e Historiadores Wauja (CPHW), também pretende divulgar para os não indígenas, como forma de conscientizar da importância de preservar os territórios indígenas, como o do Xingu.

As obras estão disponíveis, gratuitamente, no site do Instituto Homem Brasileiro

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz