Capoeira cultura viva: evento resgata tradição em Timóteo no 20 de novembro

O evento "Capoeira Cultura Viva" reuniu lideranças da arte popular afro descendente e indígena (foto: Leandro Couri)

Em celebração do Dia da Consciência Negra, foi realizado no último sábado (20) o evento Capoeira Cultura Viva, na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. O evento ressaltou a identidade cultural afro-brasileira, reunindo lideranças da arte popular negras e indigenas na Praça Primeiro de Maio, no centro da cidade.

“O evento promove a conscientização a respeito do racismo estrutural da nossa sociedade e também uma forma de darmos continuidade a práticas culturais ancestrais”, declarou Victor Teixeira, advogado e integrante da Associação de Capoeira Lenço de Seda, organizadora do evento.

A Guarda de Moçambique de Timóteo se apresentou, mostrando um pouco a tradição dos reizados em louvor a Nossa Senhora do Rosário. O evento contou com a apresentação de Douglas Netto. A roda de capoeira contou com o grupo Capoeira Lenço de Seda e o coletivo Terreru, seguido de roda de samba.





Roda de capoeira no evento "Capoeira Cultura Viva" (foto: Leandro Couri)

Momento de celebrar, o Capoeira Cultura Viva também é uma forma de resistência. “Vivemos em um estado racista e o dia da consciência negra é significativo, por ser momento de debate e construção de uma sociedade igualitária”, afirma Victor.

Victor ressalta o sucesso do evento, com a reunião de tantas pessoas. Ele afirma que o grupo seguirá com atividades de valorização da cultura ancestral tanto mineira quanto africana. O evento deverá ser realizado anualmente.

Capoeira Lenço de Seda

A Associação de Capoeira Lenço de Seda/Centro de Estudos da Cultura Ancestral Brasileira, é uma organização cultural que desde 1977 atua com educação e estudo da cultura ancestral brasileira.

Victor conta que a capoeira, para ele, permitiu o o resgate identitário, o que lhe ofereceu uma compreensão mais ampla de sua vida como sujeito inscrito em uma sociedade multicultural e multiétnica como o Brasil, como forma de se conectar com a ancestralidade, com a história e com o próprio corpo.

“A capoeira é uma manifestação sagrada que traz amor, ancestralidade, que congrega luta, dança, nossa história e coloca tudo isso em uma roda pra gente poder manifestar e se reconhecer nesse lugar”, declara Victor.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz