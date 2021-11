Lançamento de livro de Rosane Borges reúne Emicida e Luciana Barreto

Lançamento da obra terá transmissão gratuita no pelo canal no Youtube 'Esboços do Contemporâneo,' de Rosane Borges (foto: (foto Rosane Borges: Divulgação/Carlos Gatti); (foto Emicida: Divulgação/ Wendy Andrade); (foto Luciana Barreto: Reprodução/Instagram))

A jornalista e professora Rosane Borges embarca na publicação de seu sexto livro. A obra, ‘Fragmentos do tempo presente’ foi lançado, na sexta-feira (05/11), com transmissão de forma gratuita no canal do Youtube da autora. Tudo isso, com a participação do rapper e apresentador Emicida e da jornalista e apresentadora Luciana Barreto.





‘Fragmentos do tempo presente’ aborda o Brasil entre os anos 2016 e 2019. Nesse cenário, a pesquisadora apresenta algumas disputas políticas e sociais em áreas como a cultura, artes, mídia, jornalismo e tecnologia. O centro dessas discussões está na luta e resistência de grupos historicamente discriminados no país.





A publicação da obra também marca um processo de produção, edição e lançamento que priorizou autores, editores e equipe negra. Para isso, ‘Fragmentos do tempo presente’ contou com a edição do Laboratório Editorial Aquilombô, residência do Fórum Permanente das Artes Negras. A editora de Belo Horizonte prioriza a edição e o trabalho com a literatura negra, LGBTQIA%2b e indígena.





Nos últimos anos, Rosane Borges vem desenvolvendo obras que abordam a presença do negro na sociedade em áreas como a mídia, as artes e a cultura. Para Rodrigo Jerônimo, idealizador do Aquilombô, “Rosane é a mentora intelectual desse projeto, participando ativamente, desde a primeira edição, como guia de nossas atividades, por isso, esse registro é fundamental para a história do Fórum.”





%u2018Fragmentos do tempo presente%u2019 contou com a edição do Laboratório Editorial Aquilombô, residência do Fórum Permanente das Artes Negras. A editora de Belo Horizonte prioriza a edição e o trabalho com a literatura negra, LGBTQIA e indígena. (foto: Divulgação/ Arquivo pessoal)





O evento contou com a mediação do professor e dramaturgo Marcos Fábio de Faria e apresentação do jornalista Miguel Arcanjo Prado. Outras importantes contribuições foram dadas pelo jurista e filósofo Silvio Almeida, que produziu o prefácio; Muniz Sodré, jornalista e pesquisador que escreveu a orelha do livro; e da quarta capa assinada por Fabiana Cozza, cantora, escritora e pesquisadora, e Flavia Lima, jornalista.





SERVIÇO

Lançamento do livro Fragmentos do tempo

presente (Laboratório Editorial Aquilombô)

Quando? 5/11, às 19h

Preço do livro? 50,00