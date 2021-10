Sensibilização na arte: projeto leva grafite a abrigo na Região Leste de BH

As oficinas são realizadas com grupos de 10 a 15 adolescentes e jovens do abrigo (foto: Negro F./ Reprodução)

Mais do que pinturas, grafismos e spray, a iniciativa social Basquiat Graffiti está transformando a vida e o lar de muitas crianças e jovens do Abrigo Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte. Desde agosto deste ano o local está recebendo oficinas gratuitas e livres do projeto desenvolvido pelo grafiteiro, educador e empreendedor social Fred Maciel, mais conhecido como Negro F.Nos encontros, geralmente realizados às quartas e quintas-feiras com grupos de 10 a 15 adolescentes e jovens, os participantes aprendem técnicas e conceitos básicos sobre o grafite e sobre as artes visuais.“Tô aprendendo a grafitar, desenhar bem, saber sobre cores chamativas e vivas, desenhar rostos. Eu acho legal.” diz C**., de apenas 12 anos, participante do projeto, que também comenta como o grafite está contribuindo com a melhoria das paredes do abrigo e se tornando uma possibilidade profissional futura.Nascido e criado na comunidade do Alto Vera Cruz, Negro F, que também é o presidente da Nação Hip Hop Brasil, menciona como a possibilidade de transformação social através da arte e do grafite é um dos pilares principais do projeto. “Neste período da pandemia, ficar em casa nunca foi um privilégio para esses jovens do abrigo, pois infelizmente são espaços pequenos e provisórios para eles”, destaca o empreendedor social.Com o projeto, o grafiteiro leva não somente os grafites, mas todo o seu conhecimento sobre arte urbana ao abrigo. “Trabalhamos a sensibilização de jovens para a arte urbana, pois acreditamos que eles precisam dessa oportunidade de conhecer e de ter contato e de experimentar as práticas artísticas e do uso do spray, das cores e de poder produzir o seu próprio grafite”, menciona.

Negro F. vem construindo o projeto Basquiat Graffiti há quase dez anos em Belo Horizonte (foto: Reprodução/ Instagram)

“No projeto, vou apresentando todo o universo da arte urbana aos jovens, falando sobre a existência de murais, dos produtos e tipografias específicas e das mensagens a serem transmitidas pelo grafite”, diz Negro F. Para ele, as oficinas não são como seguir uma receita de bolo pronta.



Na verdade, os encontros são feitos tendo a cultura hip-hop como base, mas também buscando compreender a relação comunitária que existe no abrigo, respeitando a identidade dos jovens.



Criado há quase dez anos, o Basquiat Graffiti já contribuiu com a formação de diversas pessoas e crianças em BH. Negro F vem trabalhando em escolas municipais e também em comunidades da capital, como no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte.

A expansão do grafite, da arte, das práticas visuais e dos outros elementos da cultura hip-hop, muito defendidos por Negro F., são importantes formas de resistência e de garantia da arte urbana na capital para o grafiteiro. “Tem sido uma convivência de troca, de saberes, de arte e de entendimento da realidade deles também”, comenta Negro F.

"Chave de transformação de vidas"

Negro F. também comenta os ótimos resultados com as oficinas. De acordo com o idealizador do projeto, os participantes já produziram conteúdos e materiais muito interessantes e criativos. As crianças e os jovens já estão participando da produção de um layout para a construção do primeiro painel coletivo no abrigo.



Além disso, Negro F. destaca como é importante a valorização dos elementos da cultura hip-hop, incluindo o grafite. “As pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer a cultura hip-hop e como essa cultura pode ser uma chave de transformação de vidas, uma oportunidade desses jovens serem vistos no mundo”.



O Abrigo Granja de Freitas, que leva o nome do bairro, localizado na Região Leste da capital, é um local de acolhimento institucional provisório para famílias vindas das áreas de risco, em vulnerabilidade social ou de risco pessoal, social ou de situação de vida nas ruas.

O acolhimento é feito pela Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais, contando com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) de Belo Horizonte.



** O nome do adolescente foi omitido para preservá-lo.