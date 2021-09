Seminua: estátua considerada sexualizada gera polêmica na Itália

Estátua mostra mulher com vestido colado ao corpo (foto: Sapri/Reprodução)



O ex-primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, inaugurou no sábado (25/09) a estátua de uma mulher usando um vestido transparente e colado ao corpo, em Sapri, na província de Salerno, na Itália. No entanto, a forma como a mulher foi retratada tem levantado um debate sobre a sexualizaçaõ do corpo feminino.





O poema foi escrito do ponto de vista de uma mulher que, enquanto trabalhava em um campo, avistou o barco de Carlo com seus 300 homens. Eles se apaixonam e a mulher então se junta à incursão e narra o massacre que presencia.





Enquanto alguns acham que a estátua deveria homenagear os 300 homens que morreram na batalha, mulheres de toda a Itália se posicionaram contra o sexismo da obra e pedem que seja derrubada.

O Partido Democrata em Palermo publicou em nota. “Mais uma vez, temos que sofrer a humilhação de nos ver representados na forma de um corpo sexualizado, desprovido de alma e sem qualquer ligação com as questões sociais e políticas da história”.









Laura Boldrini, deputada do Partido Democrata de centro-esquerda, também protesto em uma rede social. “A estátua recém-inaugurada em Sapri e dedicada a Spigolatrice é uma ofensa às mulheres e à história que deveria celebrar. Mas como as instituições podem aceitar a representação das mulheres como um corpo sexualizado? O machismo é um dos males da Itália”.

Stifano defendeu seu trabalho, escrevendo em sua página do Facebook que “Quando faço uma escultura, sempre tendo a cobrir o menos possível o corpo humano, independentemente do sexo”. O prefeito de Sapri, Antonio Gentile, disse que até o início do conflito ninguém havia criticado ou distorcido a obra de arte.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz