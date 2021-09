Miss indígena:conheça Mari Williams, vencedora do concurso de beleza

Mari Williams,de 18 anos, se destacou pela beleza e defesa da cultura do povo Wapichana (foto: Reprodução/Instagram)



A jovem Mari Williams, de 18 anos, conquistou o título do primeiro Concurso Miss Indígena Roraíma, realizado no sábado (18/09). Natural de Alto Alegre, ela disputará o Miss Brasil Indígena 2021, que será em novembro no Paraná.





Os organizadores do concurso avaliam a beleza e também o engajamento das candidatas na valorização da cultura indígena. Ele destacou que o concurso buscou "uma moça empoderada, com visão sistêmica da própria realidade e do mundo que a cerca.





"Apesar de todas as dificuldades enfrentadas num ano difícil, de pandemia, inflação e aumento da crise econômica no país, creio que o projeto cumpriu o seu objetivo qque foi divulgar a nossa diversidade cultural, dá visibilidade à luta das mulheres indígenas de Roraima", afirmou o o professor Alfredo Silva Wapichana, coordenador do concurso.