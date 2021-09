Aprender brincando: universidade desenvolve jogos digitais para autistas

Jogos desenvolidos para autistas auxiliam ne interação com familiares, colegas e professores (foto: Julia M Cameron)





Uma em cada seis crianças têm TEA, totalizando uma população de 70 milhões de pessoas no mundo que estão dentro do espectro. Sendo assim, o grande número de autistas.







Os jogos foram desenvolvidos na disciplina comandada pelo professor, Thiago Gabriel, nos cursos de Engenharias e Ciência da Computação na UVA, que é ofertada no primeiro semestre de cada ano. “No curso de jogos digitais, temos muitos autistas e foi uma forma de trazer o tema, sem agredi-los, e eles mesmos se sentirem envolvidos.”

Dentro do tema proposto pelo professor os alunos poderiam desenvolver o jogo como quisessem. Em um processo de quatro meses, que passou por pesquisas, entrevistas, testes e validações, os alunos desenvolveram quatro jogos. Todos eles com cenários, narrativas, cores e design pensados especialmente para autistas.



OS JOGOS

O jogo "Guardião Enri" foi desenvolvido pelos alunos Daniel Porto, Bernardo Barcelos e Juliana Gomes. Nele, o jogador controla Enri, um garoto que estuda com Davi, um garoto autista, e procura ajudá-lo em diversas dificuldades que o colega encontra na escola, como barulho alto e o bullying.





Em determinado ponto do jogo, o jogador só consegue completar a fase pedindo ajuda de um adulto, para incentivar as crianças a sempre buscarem apoio de um responsável para problemas que não consegue resolver sozinhos, como o próprio bullying. Com isso o jogo tenta promover a interação das crianças entre si, com os professores e com o ambiente.



Tela inicial de Guardião Enri (foto: Reprodução)







A inspiração veio da vivência da própria aluna, Juliana, que estudou com um colega autista no ensino fundamental e que demonstrava querer interagir com os colegas, mas se retraía frente à implicância das outras crianças.

Outra fonte de inspiração foi o filho de um colega de Juliana, que também está no espectro autista. Durante o processo de criação do jogo, as fases eram mostradas para a criança que validava o funcionamento da plataforma.





“É tão escasso no mercado e é tão importante, porque é uma forma de inclusão. Quando fiz esse jogo, acreditava que, quando uma criança que não é autista jogasse, ela entenderia que uma criança autista passa por problemas como qualquer outra", conta a estudante. Ela acredita que quem brincar com o jogo vai compreender que discriminar machuca.





Juliana pretende dar seguimento ao jogo e aprimorá-lo, para que os jogadores conheçam mais os personagens. “A minha ideia é ter cenas com mais diálogos para mostrar mais como Davi estava sofrendo, e também quando Enri fizesse uma ação que ajudasse o Davi, que tivesse uma resposta em troca”, conta.





Yan Gabriel Telles desenvolveu "A Grande Aventura de Ronaldo", pensado para ajudar as pessoas autistas a superarem os próprios problemas. O jogo, recomendado para maiores de 10 anos, apresenta três desafios: o toque, representado por familiares que querem abraçá-lo, o barulho, representado pelos morcegos, e a autoridade, representada pela. Segundo Yan, o jogo não é sobre um autista, é sobre um garoto que tem problemas e é autista.



Tela inicial de A Grande Aventura de Ronaldo (foto: Reprodução)



Yan utilizou seu conhecimento pessoal para o desenvolvimento do jogo. A convivência pessoal com a namorada, que tem Asperger, condição que se enquadra no espectro autista, e um amigo, que o auxiliou na fase de testes e validou a funcionalidade do projeto. Yan conta que a maior dificuldade foi achar informações consistentes para pesquisa na internet.





O estudante vai continuar a desenvolver o jogo e ressalta: "hoje em dia todo mundo conhece alguém que está no espectro." Ele pretende buscar instituições de autismo para apresentar e distribuir o jogo.





Os alunos Lucas Moura Silva, Pedro Vinícius e Kai Paiva desenvolveram o "Memory Game", que visa estimular a memória do jogador de 5 a 10 anos. Como a questão visual é muito importante para pessoas no espectro, os desenhos e cores foram escolhidos para proporcionar sentimentos positivos.



Tela de Memory Game (foto: Reprodução)







Desenvolvido pelos alunos Arthur Dias, Carlos Magno e Felipe Cipriano, "O pequeno mundo de Rai" explora o efeito das cores para os autistas. As fases são ambientadas na obra "Uma noite estrelada", de Van Gogh. As cores vibrantes despertam sentimentos nos jogadores autistas.

O jogo foi indicado para jovens de 14 anos e se baseia em um sonho do personagem principal que precisa passar por diferentes mundos para resgatar a namorada. A proposta é mostrar que os autistas podem exercer diversas atividades e que não são limitados.

Tela de O Pequeno Mundo de Rai (foto: Reprodução)



