"Espelhos" inicia sua 15ª temporada. (foto: Divulgação)

Um bate-papo sobre os direitos humanos, para informar e compartilhar conhecimentos sobre esta importante garantia da população. Essa é a proposta dos Laboratórios Populares de Promoção dos Direitos Humanos, realizados na cidade de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que estão com inscrições abertas para participação.

Nos encontros presenciais, serão debatidos temas como o direito das mulheres, juventude e a intolerância religiosa.

Durante a semana, também serão realizados outros eventos sobre diversidade. A série de lives “Nada Será Como Antes” traz um desafio a artistas do país, a estreia da nova temporada de Espelhos, programa apresentado por Lázaro Ramos, recebe novos convidados e a live “Brasil e Durban - 20 Anos Depois” propõe um bate-papo sobre racismo, intolerância e a discriminação racial no Brasil.

Conheça outros eventos que acontecem nesta semana:

(foto: Reprodução/Freepik)

Estreia nova temporada Espelho - por Lázaro Ramos

Data: 30 de agosto

Horário: 23h

Local: Canal Brasil

Nesta segunda, 30/08, estreia a nova temporada do programa de entrevista , apresentado pelo ator Lázaro Ramos. Recebendo um novo convidado a cada semana, o apresentador conversa com importantes nomes de áreas como a música, dramaturgia, das artes e da política. Nesta nova temporada o bate-papo terá nomes como o rapper Mano Brown, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, a ex-BBB Camilla de Lucas e a ministra do STF Cármen Lúcia.

Encontro reúne especialista em debate sobre combate ao racismo e políticas públicas. (foto: Divulgação)

Live “Brasil e Durban - 20 Anos Depois”

Data: 31 de agosto

Horário: 19h

Local: Canal no Youtube do Geledés

No dia 31 de agosto, às 19h, Geledés Instituto da Mulher Negra vai realizar a live de lançamento do livro “Brasil e Durban – 20 Anos Depois”.

O livro apresenta o caminho do Brasil até a Conferência Mundial das Nações Unidas de 2001 contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, em Durban, na África do Sul. Participam do encontro o embaixador Silvio Albuquerque e Silva, o pesquisador do projeto membro da Comunidade Bahá’í, Iradj Eghrari, a historiadora e vice-presidente do Conselho Curador do IBASE, Wania Sant’Anna, a arquiteta e professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, Dulce Pereira, a coordenadora de Criola – Organização de Mulheres Negras, Lúcia Xavier, e mediação de Sueli Carneiro, coordenadora de Difusão e Gestão da Memória Institucional de Geledés- Instituto da Mulher Negra.

Na live, os convidados vão debater os caminhos para combater o racismo por meio das políticas públicas no país.

(foto: Reprodução/ Instagram)

Laboratórios Populares de Promoção dos Direitos Humanos

Local: Ribeirão das Neves / Inscrição por meio deste link

Os encontros dos Laboratórios Populares de Promoção dos Direitos Humanos têm o objetivo de dialogar e ampliar a escuta ativa, buscando demandas dos territórios e informando a população sobre Direitos Humanos para fortalecer a democracia, a justiça social e a cidadania.

Neste primeiro ciclo dos encontros, serão debatidos os seguintes temas:

1- Direitos da Mulher

. Violência Doméstica;

. Autocuidado;

. Saúde da Mulher.

2- Juventudes

. Identidades;

. Corpo Território/Cartografia dos Corpos;

. Atuação Política e Direitos Humanos das Juventudes.

3- A Fé como Direito

. Intolerância Religiosa/Racismo Religioso;

. Pertencimento e Fé;

. Valores Civilizatórios Afro Brasileiros.

"Nada Será como Antes" explora diversidade de artistas brasileiros. (foto: Divulgação)

“Nada Será Como Antes”

Local: Aplicativo Taboom

Foi lançada a série de lives "Nada será como antes" com a participação de dez artistas divididos em duplas inéditas. O desafio dos encontros é o de compor uma música do zero, trazendo os sentimentos, angústias e percepções sobre todo este período de pandemia.

Os artistas são: Jup do Bairro, Tuyo, Dinho Almeida (Boogarins), Zé Ibarra, Maria Luiza Jobim, Romero Ferro, Brisa Flow, Teago Oliveira (Maglore), Helio Flanders (Vanguart) e Jonathan Ferr. Encerrando o projeto, as cinco músicas vão ser lançadas em um EP.