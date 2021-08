Com evento BH Plural, capital ocupa o 2º lugar no ranking de bares LGBTQIA+

Mineirão, importante símbolo de Belo Horizonte, com as cores da bandeira LGBT (foto: Reprodução - Instagram)

Belo Horizonte desponta, nos últimos anos, como destino turístico no Brasil, especialmente no setor cultural e gastronômico, e essa semana será palco do evento BH Plural, que contará com cinco debates online sobre o fomento do setor na capital mineira que ocupa o segundo lugar no ranking das cidades com mais estabelecimentos LGBTQIA+, segundo a Rede de Comunicações Guiya.

Com o evento, Belo Horizonte mostrae importância no cenário LGBTQIA+ no Brasil. Uma capital que vem investe, cada vez mais, no turismo cultural não poderia deixar de fora esse público tão expressivo, além de promover o debate sobre respeito, inclusão, igualdade e militância.

O debate é importante para que mais estabelecimentos, LGBTQIA+ ou não, estejam preparados para receber clientes de forma acolhedora e hospitaleira.

Não é a primeira vez que Belo Horizonte busca o reconhecimento de destino LGBTQIA+ friendly.

Em 2014 a cidade participou da campanha "Trae Tus Colores!" (Traga suas cores!), ocupando essa posição com o Rio de Janeiro e Brasília, para divulgação das cidades brasileiras na Espanha. Além disso, a capital conta com órgãos como Associação de Turismo LGBT de Minas Gerais e a Câmara do Comércio LGBT e é filiada à International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) e foi candidata à sede da Convenção Global Anual IGLTA, que será realizada em setembro desse ano em Atlanta e terá a participação recorde de brasileiros.





Prédio da Localiza em Belo Horizonte com coração LGBTQIA (foto: Reprodução - Instagram)

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), de cada dez turistas, um é LGBT, e com a retomada das atividades do setor cultural, é esperado que a Belotur implemente uma série de ações para ampliar o fluxo do público LGBTQIA+ em Belo Horizonte, promovendo cidadania e inclusão social no Turismo.

Evento PH Plural

Com o tema "O Turismo das Cores", o evento será produzido pela Favo Cultural, com o apoio da empresa A1 Turismo e Viagens, especializada em turismo receptivo e em atendimento ao público LGBTQIA+. O fundador da A1 Turismo, o psicólogo Armando Siebler será o convidado do primeiro debate, mediado pela jornalista Fernanda Izidoro, e terá como tema a inclusão afetiva da comunidade LGBTQIA+ nos diversos espaços urbanos e o combate à discriminação.

Outros nomes de peso que participarão dos debates são Ed Luiz da @bsurda, maior festa LGBTQIA+ de música pop de Minas Gerais, Simone Santos, gerente da Gis Club e as drag queens Penélope Fontana e Nickary Aycker falando sobre a importância das manifestações sociais e políticas para a garantia dos direitos de igualdade para todos. Confira a programação:

Data: 18 e 19 de Agosto

Horário: 10:00 as 22:00

Local: www.youtube.com.br/FavoCultural

18 de Agosto

10h - Turismo das Cores

14h - Eventos Culturais LGBTQIA+

16h - Estabelecimentos a favor da diversidade

19 de Agosto

14h - Militância LGBTQIA+ em BH

16h - Carnaval LGBTQIA+ em BH

20h - Show de encerramento