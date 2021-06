O Congresso Nacional ficou iluminado com as cores do arco-íris de 19h às 21 do Dia do Orgulho LGBTQIA





O prédio do Congresso Nacional ficou iluminado com as cores do arco-íris, nesta segunda, 28 de junho, quando se celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+ entre 19h e 21h. O ato marcou a abertura da 18ª edição do Seminário LGBTQIA do Congresso Nacional, promovido por várias comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Congresso Nacional recebe as cores do movimento LGBTQIA+



O evento é uma realização das comissões de Legislação Participativa; de Direitos Humanos e Minorias; de Cultura; de Trabalho, Administração e Serviço Público; de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara dos Deputados; e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal