Diversidade de vozes: conheça os colunistas do DiversEM

A população brasileira, desde a constituição do Brasil como nação, é formada por diferentes grupos étnicos. A diversidade, portanto, está na essência do nosso povo. No entanto, ao longo da história, as desigualdades impediram que essas vozes pudessem se expressar e tivessem os direitos sociais, políticos e econômicos garantidos. Opretende estabelecer esse diálogo no, espaço dedicado a contribuir para uma cobertura mais plural e diversa.

Além de se dedicar a reportagens que dão voz a diversos grupos sociais, a equipe do DiversEM contará com um time de colunistas que trará reflexões plurais, a partir de diferentes pontos de vistas. Queremos construir um espaço de múltiplas vozes, que partam de corpos, lugares e experiências múltiplas.

"Iniciativas como a criação do Núcleo de Diversidade ajudam a dar visibilidade a setores expressivos da sociedade brasileira que, historicamente, eram tratados com descaso, preconceito ou simplesmente ignorados", afirma Carlos Marcelo, diretor de redação do EM.

Entre os nomes convidados para participar do projeto está o da jornalista e escritora, para abordar os temas de corpos dissidentes; o jornalista e ativista, que trará questões referentes ao universo LGBTQIA+, sobretudo na perspectiva de um homem negro trans; o professor e escritor, da perspectiva da academia para abordar temas da diversidade; e a professora, que abordará os feminismos.Vale destacar, porém, que onão pretende criar caixinhas, mas ampliar os horizontes e estabelecer diálogo. O ponto de partida sempre será a diversidade. Para isso, convidamos nossos colunistas para escrever a respeito dessa palavra. Os textos serão publicados ao longo desta semana. Também criamos o Podcast DiversEM para tratar de temas da atualidade em uma conversa descontraída com nosso time de colunistas.

Arthur Bugre, negro, disléxico e transgênero, é palestrante sobre diversidade e inclusão e também ativista das causas negras e trans (foto: Arquivo pessoal)

é um homem negro, disléxico e transgênero (ele/dele). Natural de Belo Horizonte, tem carreira no jornalismo e no ativismo. É palestrante sobre diversidade e inclusão e também ativista das causas negras e trans. Recentemente participou como palestrante no OpenMinc/Tedx Belo Horizonte.

A jornalista curadora de eventos literários no Brasil Jéssica Balbino escreve sobre corpos dissidentes (foto: João Silva/Divulgação)

Do campo da literatura,escreve sobre corpos dissidentes. Jornalista e mestre em comunicação, é criadora e editora do Margens, projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita. Curadora de eventos literários em todo país.





Cristiano Rodrigues, professor adjunto do Departamento de Ciência Política da UFMG e doutor em sociologia pelo IESP-UERJ (foto: Arquivo pessoal)

Da academia, teremos a contribuição do pesquisador e professor, doutor em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) e professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Cristiano desenvolve pesquisas sobre perspectivas comparadas a Afrolatino-América, representação e participação política de minorias na América Latina, teoria política contemporânea.





Mulher, educadora e feminista, Sílvia Michelle nos trará reflexões a partir dos feminismos (foto: Arquivo pessoal)

Projeto DiversEM

Mulher, educadora e feminista,nos trará reflexões a partir dos feminismos. Professora universitária, pesquisa literatura, poesia, diversidade e estudos de gênero. Os estudos também vão em direção à poesia contemporânea, principalmente aquela produzida por mulheres.

O Núcleo de Diversidade do jornal Estado de Minas, DiversEM, será coordenado por Márcia Maria Cruz, repórter do jornal desde 2007. Márcia é doutora em ciência política e mestre em comunicação social pela UFMG. Atualmente, integra o Coletivo Lena Santos e foi uma das organizadoras do 1º Congresso Nacional de Jornalistas Negras e Negros Lena Santos.

Márcia Maria Cruz, jornalista e professora, vai coordenar a equipe do DiversEM (foto: Arquivo pessoal)

Coordenou o curso de jornalismo na Una e lecionou sobre o mesmo tema na PUC Minas e na Faculdade Promove. Presidiu a organização não governamental Oficina de Imagens. É autora do livro “Morro do Papagaio”, que faz parte da coleção “BH. A cidade de cada um”.

Integrou o International Visitor Leadership Program em Media literacy nos EUA em 2018. Vencedora dos Prêmios Sbim de Jornalismo em Saúde, e co-vencedora dos prêmios Jornalismo Promotor de Justiça Chico Lins e Délio Rocha de Jornalismo de Interesse Público.

Confira a agenda das colunas semanais