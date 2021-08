Rapper Emicida embarca mais um vez em produções audiovisuais (foto: Divulgação / Wendy Andrade)



O mundo sobre uma visão da negritude. Esse é o objetivo da série “O Enigma da Energia Escura”, produzida pelo rapper Emicida, em parceria com o irmão Evandro Fióti, que será lançada nesta quarta-feira (18).





Na série, transmitida pelo canal GNT, Emicida apresentará temas históricos e da atualidade que, muitas vezes, passam despercebidos. Para aquecer as discussões, o rapper contará com convidados semanais.





“Acho a metáfora do título da série fascinante. A ilusão de conhecimento é, na verdade, a maior inimiga dele. A falsa sensação de que já sabemos tudo nos deixa estagnados, presos; assim ficamos impossibilitados de avançar“, comenta Emicida, que também apresentará o programa.





Além da estreia de "O Enigma da Energia Escura", a semana terá eventos e ações que vão explorar a diversidade social, racial e de gênero. Tem abertura da 1ª Mostra Ecofalante de Cinema, exibindo 101 filmes de 40 países, com temas que exploram a diversidade sociocultural.





Também será realizada a ive aberta no Instagram da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPEDSP) sobre a violência contra a mulher. Também acontecerá a abertura da Semana do Conhecimento Mineiro, trazendo a pluralidade culinária mineira. Para os amantes da música, terá o lançamento do projeto Zé Kéti "100 Anos da Voz do Morro'', com uma programação que enaltece a trajetória do compositor e sambista carioca com shows, debates e palestras. Além disso, tem a 1º edição do Festival da Voz e Poesia Falada, com muito debate sobre a oralidade e a poesia falada.









Confira os eventos nesta semana

Filme nacional "A Bolsa ou a Vida" terá sua pré-estreia mundial na Mostra Ecofalante de Cinema (foto: Reprodução/ Instagram)

10ª Mostra Ecofalante de Cinema

Data: 11 de agosto a 14 de setembro

Local: ecofalante.org.br

A Mostra Ecofalante de Cinema chega à décima edição em 2021. O evento, totalmente gratuito, exibirá 101 filmes, de 40 países, que abordam temáticas socioculturais, como ativismo, biodiversidade, cidades, economia, povos, lugares, tecnologia e trabalho.Entre os Títulos nacionais se destaca a pré-estreia mundial de "A Bolsa ou a Vida", de Silvio Tendler. Segundo o diretor, a obra "é uma discussão sobre a pós-pandemia, se a centralidade será no ser humano e na natureza ou no cassino financeiro". Na mostra também terá a estreia do curta “Yaõkwa - Imagem e Memória”, de Rita e Vincent Carelli, que registra o ritual dos índios Enewanê Nawê para manter o equilíbrio entre o mundo terreno e o espiritual. Entre os títulos internacionais estão "A Nova Corporação", de Joel Bakan e Jennifer Abbott, "O Capital do Século XXI", de Thomas Piketty e o documentário canadense "Um Lugar Como Nenhum Outro", de Lulu Wei.

Além da exibição das obras, também serão entrevistados realizadores dos filmes e debates virtuais, reunindo ativistas, cientistas e especialistas.





Live abordará violência contra a mulher com deficiência (foto: Reprodução/Instagram)



Live: O impacto da violência na vida de mulheres com deficiência

Data: 17 de agosto - Terça

Horário: 15h

Local: Digital, no Instagram da SMPEDSP

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo realiza a live: O impacto da violência na vida de mulheres com deficiência, na próxima terça-feira, 17 de agosto, às 15h com a participação de Silvia Grecco; delegada Maria Valéria Pereira Novaes; a ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência Mila Guedes.

Evento terá bate-papos, lives e palestras com especialistas sobre a diversidade da culinária mineira (foto: Divulgação)







Semana do Conhecimento Mineiro

Data: 17 a 22 de agosto (Terça a Domingo)

Horário: 00h

Local: Youtube, Canal Fartura Brasil

De 17 a 22 de agosto, será realizada a 2ª edição da “Semana do Conhecimento Mineiro”, como uma extensão conceitual do evento Fartura, com os temas “Minas se encontra em BH” e “BH - Cidade da Gastronomia”.Tendo como foco a realização de encontros entre os mais diversos representantes do gênero gastronômico - desde chefs e cozinheiros(as) até empreendedores e realizadores de festivais -, no intuito de se transformar em uma importante ferramenta de debate e construção intelectual acerca dos modos de fazer de nossa culinária.

Serão 6 dias dedicando ao melhor da gastronomia mineira, com bate-papos, lives e palestras com especialistas do universo gastronômico e tudo sobre a Cidade Criativa da Unesco!





Emicida comandará série que estreará nesta quarta-feira (18) (foto: Divulgação/ Jef Delgado)







Lançamento da série “O Enigma da Energia Escura”

Data: 18 de agosto - Quarta

Horário: 23h30

Local: Canal GNT - Plataforma de streaming Globoplay

Estreia, nesta quarta-feira (8), às 23h30, no canal GNT a série “O Enigma da Energia Escura” produzida pelo rapper Emicida e seu irmão Evandro Fióti. Na série documental, serão apresentados temáticas sobre o mundo, através da visão da negritude. O programa terá convidados como a cantora e compositora Margareth Menezes, o professor e economista Hélio Santos, a psicóloga e pesquisadora sobre branquitude Lia Vainer, e outras personalidades e artistas de diversas áreas do conhecimento.

Evento terá a performance da drag queen Angel Sun (foto: Divulgação/ Lu Gontijo)

BH Plural Data: 18 e 19 de agosto - Quarta e Quinta Horário: Quarta, das 10h às 17h. Quinta, das 14h às 22h Local:Youtube, Canal Favo Cultural Vibrante, cosmopolita, acessível e hospitaleira, Belo Horizonte se destaca pela diversidade e pluralidade de opções de cultura e lazer. Com foco nesse cenário, vem aí o evento online “BH Plural” com a proposta de apresentar debates sobre o fomento do turismo LGBTQIA+ na capital mineira. A programação, que acontecerá no dia 18, quarta-feira, das 10h às 17h, e 19 de agosto, quinta-feira, das 14h às 22h, contará com cinco webinários e shows de encerramento com Moisés Navarro, Lívia Itaborahy e performance da drag queen Angel Sun. A transmissão, ao vivo, será feita pelo canal da Favo Cultural no YouTube. Haverá intérprete de libras. O projeto é uma realização da Favo Cultural com apoio da A1 Tours BHZ por meio de patrocínio da Belotur, Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

“Um diferencial de BH é que seus bares, baladas e restaurantes não são segmentados, mas plurais, o que permite um circuito cultural intenso e atraente, inclusive voltado para pessoas LGBTQIA+. Há várias casas noturnas e eventos. E, com a retomada gradual das atividades culturais, em função da pandemia, esperamos que o turismo focado nesse público cresça, já que a capital mineira tem grande potencial, conforme pesquisas e especialistas do setor. É isso que esperamos e, principalmente, que todos sejam respeitados”, diz a produtora Ana Kelly.

Confira a programação completa do BH Plural:

18/08 – Quarta-feira

10h - “Turismo das Cores” - palestrante: Armando Siebler (psicólogo e fundador da A1 Tours BHZ)

14h - “Eventos culturais LGBTQIA+” - palestrantes: Mohamed Mendez (Mokaii) e Ed Luiz (@bsurda)

16h - “Estabelecimentos a favor da diversidade” - palestrantes: Simone Santos (Gis Club) e Felipe de Souza (Church Savassi). 19/08 – Quinta-feira

14h - “Militância LGBTQIA+ em BH” -palestrantes: Penélope Fontana (drag queen) e Nickary Aycker (drag queen)

16h - “Carnaval LGBTQIA+ em BH” -palestrantes: Lara Sousa (fundadora do bloco Truck do Desejo) e Juhlia Santos (atriz e produtora cultural)

20h - Show de Moisés Navarro

20h40 - Performance da drag queen Angel Sun

20h50 - Show de Lívia Itaborahy

Centenário do sambista e compositor carioca será comemorado com shows e palestras (foto: Divulgação)







Projeto Zé Kéti "100 Anos da Voz do Morro"

Data: 19 a 22 de Agosto

Horário: 20h

Local: Youtube, no Canal do Banco do Brasil

Para celebrar os 100 anos do compositor e sambista brasileiro Zé Kéti, uma série de quatro shows inéditos, apresentando a carreira do consagrado artista, composições de sucesso, parceria com o cinema e seu grande amor pelo Carnaval e pela noite carioca, chega ao CCBB BH, onde faz temporada dos dias 19 a 22 de agosto, de quinta a domingo, às 20h, com sessões presenciais e on line, nos mesmos dias e horários com exibições no canal do Youtube do Banco do Brasil. Serão quatro apresentações no CCBBBH, reunindo atrações de diferentes gerações e um objetivo: enaltecer e perpetuar o legado do cantor carioca. João Cavalcanti, Zé Renato, Cristóvão Bastos, Sururu na Roda, Casuarina, Fabiana Cozza, Moacyr Luz e Nilze Carvalho são os convidados para interpretar as obras do saudoso artista. Além dos quatro shows, haverá palestra com o cantor, compositor e instrumentista Zé Renato, com 45 anos de bagagem musical; e bate-papo com o jornalista e músico, integrante do Casuarina, João Cavalcanti, e com a consagrada cantora Fabiana Cozza.





O MC e slammer João Paiva no RodaBH (foto: Divulgação/ Edgar Xakriabá)



1º Festival da Voz e Poesia Falada

Data: 19 a 21 de agosto

Horário: Qui e Sex às 20:00; Sáb de 12:00 às 13:00 e 20:30 às 21:30

Local: YouTube, canal RodaBH de Poesia

O movimento RodaBH de Poesia realiza, em 2021, a primeira edição do Festival da Voz e Poesia Falada e promove um debate sobre a oralidade e toda a importância na tradição da poesia. Além de apresentações, também serão realizadas rodas de conversas com os temas "Literatura pela boca", "Voz, corpo e poesia sonora" e "Quintal, cozinha e oralidade". O festival, que tem como curadores Pedro Bomba e Nívea Sabino, será transmitido pelo YouTube com tradução simultânea em libras. O evento marca a expansão dos movimentos contemporâneos de poesia falada e dos espaços coletivos que reúnem artistas de diversos movimentos como o Slam, saraus e videopoemas.

*estagiários sob a orientação de Márcia Maria Cruz