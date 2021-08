Abaixo-assinado pede veto ao projeto de lei contra pichação em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/Divulgação)

Artistas urbanos e escritores belo-horizontinos criaram um abaixo-assinado contra o Projeto de Lei 230/2017, que prioriza o combate às práticas de pichação e incentiva a arte do grafite na cidade. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de BH em 13 de julho de 2021.





17:44 - 07/06/2019 Grafite em BH: um mapa colaborativo 2 mil das 3 mil assinaturas previstas. A petição pontua que não deve haver disputa no cenário da arte urbana na capital mineira e pede que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vete integralmente o projeto. A solicitação afirma que o PL tem o objetivo de atacar, punir e criminalizar os pichadores e que esse posicionamento fere as manifestações artístico-culturais em BH. Apesar de a pichação ser proibida por lei, os artistas propõe outra forma de lidar com essa manifestação. O abaixo-assinado temdas 3 mil assinaturas previstas. A petição pontua que não deve haver disputa no cenário da arte urbana na capital mineira e pede que o prefeito(PSD) vete integralmente o projeto. A solicitação afirma que o PL tem o objetivo de atacar, punir e criminalizar ose que esse posicionamento fere as manifestações artístico-culturais em BH. Apesar de a pichação ser proibida por lei, os artistas propõe outra forma de lidar com essa manifestação.





“Não há programas sociais, nem propostas educativas e/ou integrativas. Coloca, de maneira falha, o graffiti como solução para a pixação, gerando conflito além de aumentar punições já existentes. O lugar da pixação, embora polêmico, é de um sutil equilíbrio entre a arte e a transgressão, e é uma infelicidade ver que o PL leve para o campo penal, se distanciando de soluções construtivas e baseadas no diálogo”, destacam os organizadores no texto do abaixo-assinado.





Além disso, o abaixo-assinado foi lançado com uma carta aberta contrária ao projeto aprovado. A carta pontua que as decisões tem sido tomadas sem um diálogo coletivo, sem o desenvolvimento de políticas públicas na área da cultura e promovendo possíveis conflitos ao antagonizar e rivalizar pichadores e grafiteiros.





Alguns artistas e ativistas culturais estão se movimentando pelas redes sociais na tentativa de visibilizar e ampliar as discussões sobre a arte urbana. Cida Falabella, atriz e diretora de teatro, destacou, nas redes sociais, como BH tem um cenário artístico muito relevante no país e que não é responsabilidade policial decidir qual arte é ou não agradável à cidade.

Escrevi sobre grafismos urbanos, após a aprovação do projeto de lei que criminaliza mais a pixação em BH. Espero que o prefeito vete o PL e mude o rumo dessa conversa sobre jovens e culturas periféricas. Escritores e artistas urbanos se mobilizam.%uD83E%uDDF6 — Cida Falabella (@FalabellaCida) July 29, 2021





A APROVAÇÃO DO PL

Votado e aprovado no dia 13 de julho de 2021, o Projeto de Lei 230/2017, de autoria do vereador Henrique Braga (PSDB), propõe o cadastro de espaços públicos para os grafites e práticas de conscientização sobre arte urbana, e anuncia multas de até R$ 20 mil reais a pichadores reincidentes.





Além disso, prevê maior fiscalização e controle sobre os bens culturais e patrimônios tombados na cidade, a fim de preservá-los de pichações e outros tipos de intervenções. No momento, o projeto espera sanção do prefeito Alexandre Kalil, que poderá aprová-lo, vetá-lo parcial ou integralmente.