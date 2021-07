Nem Millennials, nem Geração Z: idosos se destacam como influenciadores

Residentes no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o cenário da maioria dos vídeos é a própria casa de Maria e Luciene, que atualmente são vizinhas bem próximas de Raphael.





Raphael é quem produz os vídeos. Apesar disso, sua madrinha e sua avó quase sempre são presenças confirmadas, roubando a cena nas gravações. As amigas afirmaram que desde o início toparam participar das filmagens. Mesmo nunca tendo feito algo parecido, e afirmando que as cenas não são ensaiadas ou treinadas, o sucesso foi quase instantâneo, com vídeos batendo milhões de visualizações na plataforma.



Maria e Luciene não se intimidam mais com a presença das câmeras (foto: Youtube/Reprodução)





Tanto Maria quanto Luciene apostam na naturalidade e espontaneidade e contam que o bom-humor está sempre presente no momento em que começam a gravar. Às vezes temos crises de riso durante as gravações, por isso é tudo natural nos vídeos”.





O carisma, a animação e a motivação de ambas estão conquistando fãs tanto na internet quanto no dia-a-dia, tanto que já se consideram famosas, sendo reconhecidas na rua em diversos momentos.





Atualmente, o perfil de Raphael no TikTok já está alcançando quase 2 milhões de seguidores. Para o influenciador, tudo aquilo que conquistou e está conquistando é graças a sua família e principalmente a sua avó e sua madrinha, principalmente com a participação delas nos vídeos. “Eu só cheguei aqui hoje por causa delas, isso foi um diferencial muito grande para mim aqui na internet”, destaca Raphael.





Dupla geek vira sensação

Dona Genilda, de 65 anos e Dona Genilza, de 62, são duas irmãs geeks apaixonadas por cinema. Janaína, filha de Genilda, observando essa paixão de sua mãe e sua tia por esse universo, sugeriu que as irmãs criassem um canal no Youtube para comentar sobre séries, filmes, quadrinhos e animes que acompanhavam.





“Nós sempre assistimos às séries durante a noite. No dia seguinte, sentamos no sofázinho aqui de casa e uma vai contar para a outra o que assistiu.” cita Genilda, como um dos principais motivos para perceber que podiam criar um canal no Youtube e comentar sobre aquilo que gostavam.









O amor por esse universo vem desde a infância, com a leitura de histórias em quadrinhos, passando por acompanhar essas histórias adaptadas em séries pela TV abertas e agora pelas plataformas de streaming.





Genilda cita a preferência por séries sobre polícias e aquelas que retratam zumbis, vampiros e criaturas não-humanas. Além disso, também acompanha diversos animes e séries coreanas. Já Genilza, prefere séries médicas, séries de guerra e opta por não acompanhar aquelas tão sanguinolentas.



Expansão durante a pandemia

Com a pandemia, e as salas de cinemas temporariamente fechadas, encontraram ainda mais motivos para a vida de influenciadoras, falando daquilo que amam, da forma que preferem e sendo uma das primeiras pessoas idosas, no Youtube, abordando esses assuntos. Os frutos da proposta do canal já são visíveis, atingindo a marca de 3,94 mil inscritos e quase 130 mil visualizações.





Esta diversidade que promovem nos vídeos está sendo um dos principais resultados do canal, de acordo com as irmãs. “Somos duas senhoras idosas, negras, moradoras da periferia e que estamos falando sobre assuntos que podem estar ao alcance de todo mundo” destaca Genilza.

Para as irmãs, o canal significa diversão e tem como objetivo mostrar como a idade não pode tirar o prazer do seu dia-a-dia e muito menos interferir nas atividades da rotina. “Envelhecer não é o fim, ainda mais quando você chega aos 60. Um pouco das condições que você idoso tiver, tire um tempo para se divertir e aproveitar, principalmente assistindo filmes e séries”





Maria e Luciene, ou melhor, a avó e a dinda, como são mais conhecidas, destacam como os vídeos produzidos pelo Raphael estão contribuindo muito também com a vida pessoal mudando a rotina e trazendo mais alegria para dentro de casa, eu sinto muito prazer e satisfação, pra minha saúde eu me divirto mais” diz Luciene. “Pra mim sempre é ótimo gravar, eu sou aposentada, não trabalho mais. Ficar parada em casa é horrível, então, duas ou três vezes por semana que o Rapha chama a gente pra gravar é uma movimentação, pois estou me distraindo”, comenta Maria.