Fartura: festivais passam por oito cidades do Brasil e Portugal em 20 dias

Depois de visitar quatro estados brasileiros, a chef espanhola Nieves Barragán vem a BH para participar da programação do festival (foto: Chris Terry/Divulgação)

“É muito poderoso envolver o Brasil todo de uma vez só. Ao mesmo tempo, isso reforça o que somos como projeto, já que viajamos o país inteiro”, aponta o diretor Rodrigo Ferraz, em referência às expedições, que já percorreram mais de 90 mil quilômetros em todo o território nacional.



A expectativa é reunir em 20 dias mais de 200 chefs, 100 produtores e um público de quase 100 mil pessoas.





Simbolicamente, a temporada estreia em Minas, onde o projeto nasceu. BH, em especial, ganha destaque com a vinda de três chefs estrangeiros, que vão oferecer jantares, abertos ao público, de quarta a sexta, mediante reserva.



“Temos que defender e valorizar o título que BH recebeu de cidade criativa da gastronomia”, diz Rodrigo, destacando a importância da presença internacional na capital mineira.









Localizada em uma esquina no Bairro Lourdes, a Casa Fartura será oficialmente inaugurada com três jantares internacionais (foto: Mariama Lopes/Divulgação)

Entre os chefs convidados, estão a espanhola Nieves Barragán, que comanda o Sabor, restaurante em Londres com uma estrela Michelin. Na semana passada, ela visitou São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará com a chef Morena Leite, uma das curadoras do projeto. O francês Patrick Terrien e o português Rodrigo Castelo também vão cozinhar em BH.

Os jantares internacionais marcam o lançamento oficial da Casa Fartura, no Bairro Lourdes, espaço multiuso com várias atividades gastronômicas. Lá, funcionam o café da Doce Que Seja Doce, uma unidade da Mercearia Paraopeba, uma livraria, uma cozinha e um estúdio de gravação.



No próximo fim de semana, o casarão abre suas portas para receber o festival de BH na Rua Tomás Gonzaga.





A cozinha do bufê Bravo, em Nova Lima, será palco de mais dois jantares especiais: um com a australiana Skye Gyngell e outro com o inglês Chris Leach, ambos donos de restaurantes em Londres.





Em seguida, a programação desembarca em Portugal, onde já esteve outras três vezes.

Jantar em Lisboa O chef de BH Caetano Sobrinho vai cozinhar em um jantar para autoridades e empresários no Cícero Bistrot, em Lisboa, restaurante e galeria de arte de um brasileiro, todo voltado para a cultura brasileira. Será o lançamento do evento Fartura – Viver Portugal, previsto para abril do ano que vem.





A presença em Portugal reforça o trabalho do Fartura de internacionalização da gastronomia brasileira, já iniciado em evento, no início do ano, no museu Inhotim, em Brumadinho. Realizado em parceria com o Itamaraty, reuniu os chefs embaixadores das cinco regiões do Brasil.



'É muito poderoso envolver o Brasil todo de uma vez só', aponta o diretor do Projeto Fartura, Rodrigo Ferraz (foto: Thiago Morandi/Divulgação)

“O caminho mais fácil da internacionalização é começar por Portugal, pela questão da língua, pelos brasileiros que vivem no país, pela afinidade gastronômica e por ser uma das nossas origens, junto com a indígena e a africana”, comenta Rodrigo.



Depois de atravessar o mar, a temporada viaja pelas cinco regiões do país, chegando a Brasília, Florianópolis, Belém, São Paulo e Fortaleza.





Na capital paulista, destaque para a feira com produtores premiados em concursos nacionais e internacionais. “Esses produtores se tornam referência para outros produtores e o mercado como um todo começa a enxergar que o Brasil tem produtos de excelência”, observa Rodrigo.





Confira o calendário

De 8 a 13: Belo Horizonte e Nova Lima

Dia 16: Lisboa e Brasília

Dia 17: Florianópolis

Dia 19: Belém

De 18 a 20: São Paulo

De 25 a 27: Fortaleza

Mais informações no Instagram e no site

Presente em todas as regiões do Brasil, o Fartura não tem planos de se estabelecer em outras capitais. O que eles querem agora é adentrar o interior de Minas, “onde estão as nossas raízes e a nossa origem”, explica o diretor.O Festival Dona Lucinha, lançado em outubro, é resultado disso. Passa a ser realizado todos os anos no Serro e em Conceição do Mato Dentro.