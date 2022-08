Gin de destilaria mineira leva medalha de ouro em competição na Austrália

No segundo semestre deste ano, a previsão é que a empresa inaugure uma nova fábrica em Minas (foto: Destilaria Don Luchesi/Divulgação)



Conforme a organização do evento, mais de 200 marcas de mais de 20 países realizaram inscrições para participar da 9ª edição da disputa, que aconteceu no país continental nessa segunda-feira (29/8). A destilaria Don Luchesi, com sede em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), faz parte do seleto grupo de dez empresas que, com a bebida do tipo gin, conquistou a medalha de ouro em uma competição na Austrália – a Melbourne International Spirits Competetion.

“Agora o Brasil está no topo da destilaria mundial, e nós, da O´GIN, temos o privilégio de ser a única destilaria nacional com prêmios em todos os continentes do mundo: América, Europa, Ásia, África e Oceania”, comemora a CEO da marca, Laiza Machado.



Conforme a assessoria da marca, já são 23 prêmios em menos de dois anos.

Além de adotar o discurso de responsabilidade ecológica, com o selo Eu Reciclo, que garante 100% de compensação na reciclagem, a destilaria Don Luchesi desenvolveu um rótulo em apoio às causas LGBTQIA+ com a inscrição “o O´GIN Be Proud”.



Parte das vendas, segundo a assessoria, é “revertida para instituições que promovem e defendem os direitos dessa parcela da população que ainda sofre tanto preconceito e violência”.

No segundo semestre deste ano, a previsão é que a empresa inaugure uma nova fábrica às margens da rodovia MG-10, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de BH.