Gelato de queijo mascarpone com goiabada cascão (Mi Garba) (foto: Douglas Castro/Divulgação) Cuore tingido com beterraba e recheado com queijo de cabra e figos (il Canto Pasta) (foto: il Canto Pasta/Divulgação)



Há quem diga que o amor se conquista pelo estômago. Isso pode não ser regra, mas a verdade é que a comida funciona, sim, como um delicioso cupido e uma forma de se mostrar apaixonado.

Por isso, neste dia dos namorados, a sugestão é viver experiências que surpreendam o paladar com a pessoa amada. Símbolo máximo do amor, o coração aparece em forma de massas e doces.

Nada mais romântico do que uma massa em formato de coração. A il Canto Pasta, que sempre lança menus temáticos em datas comemorativas, sugere compartilhar à mesa o símbolo máximo do amor.

“Servir um ravióli em formato de coração é um gesto de delicadeza, causa surpresa e deixa o contexto mais especial”, comenta a fundadora da marca, Luciana de Azevedo.

Além do formato, a cor também faz a massa entrar no clima dos casais apaixonados. Tingida com beterraba, ela ganha um tom avermelhado pulsante. No recheio, a união de dois ingredientes que se dão muito bem: queijo de cabra e figo.

“Acreditamos que tudo começa na mesa, por isso investimos no visual, sabores e texturas”, aponta Luciana. A sugestão é finalizar os corações com manteiga de ervas, que leva a suavidade do amor para o prato.

Coração recheado de bolo com bombons em formato de beijo (Fofíssimo Bolos) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O romance também está no ar com a combinação de ovalines aparentemente diferentes, um amarelo tradicional e outro negro colorido com tinta de lula. Dentro, o sabor é o mesmo: camarões ao limão com queijo mascarpone.

Assim como essa massa, o amor nos mostra que o diferente pode conviver lado ao lado em harmonia. A bisque de camarão chega para envolver os ovalines e promover uma conexão ainda mais forte entre eles.

Outra sugestão para o dia dos namorados é o tortellini de cacau com queijo gruyère e avelãs. Para finalizar, manteiga de pimenta, que traz o calor da paixão. Já o ravióli de foie gras com cogumelos e manteiga trufada combina com os casais que curtem sabores mais exóticos.

“Acaba que no dia dos namorados as pessoas querem sair do tradicional, então sempre temos um cardápio mais elaborado.”

Os pratos são pensados para criar momentos especiais e memoráveis na cozinha. Junto, o casal vai descongelar as massas e finalizá-la com o molho da sua preferência (vendido à parte).

Para aqueles que buscam uma opção mais prática, Luciana, que criou até uma playlist com músicas românticas, recomenda a lasanha de ossobuco com creme de parmesão. Só colocar no forno e brindar a felicidade.

A il Canto recebe até terça-feira as encomendas para o dia dos namorados. Os clientes podem retirá-las na loja do Santo Antônio, onde funciona a fábrica, e na recém-inaugurada do Vila da Serra.

Corações doces

A apaixonante coleção de dia dos namorados da Fofíssimo Bolos está cheia de corações, só que doces. Juliana Nunes aposta na personalização de cores, sabores e mensagens escritas com letrinhas de chocolate. Tudo feito à mão.

Gelato de queijo mascarpone com goiabada cascão (Mi Garba) (foto: Douglas Castro/Divulgação)

“As pessoas querem dar presentes originais e marcantes, não só pelo sabor, mas também pela ideia. Por outro lado, quem recebe gosta de se sentir especial.”

Imagina que delícia compartilhar o amor em forma de chocolate. Além de adoçar o paladar, uma das opções de presente resgata as mais românticas memórias.

Ao abrir a caixa, a pessoa amada vai salivar com um coração recheado de caramelo e biscoito artesanal de especiarias e se emocionar com fotos e frases que relembram a história do casal.





Das lágrimas às risadas, a Fofíssimo também quer levar diversão para os apaixonados com uma caixa interativa. Quem ganha o presente tem que quebrar o coração de chocolate com um martelinho.

Isso provoca uma “explosão” de minicorações vermelhos texturizados com crocante de caramelo salgado e bombons de coração recheados com caramelo e brigadeiro.

A marca prova que o chocolate pode ser um delicioso cupido. Quer mandar um recadinho de pedido de namoro ou uma declaração de amor? Escreva na casca do enorme coração recheado de bolo.

Focaccia de uva vermelha com erva-doce (Albertina Pães) (foto: Albertina Pães/Divulgação)

A surpresa é garantida quando você abre a gavetinha da caixa e descobre bombons em formato de coração ou de beijo. Ou, então, personalize o pequeno coração que funciona como um cartão.

“Sempre ficamos muito animados e contaminados por essa data. Acabamos participando das histórias dos casais na hora de montar as caixas e elas nos inspiram”, comenta Juliana.

Dá para encomendar os produtos com antecedência ou ir direto à loja, no Bairro Mangabeiras, para fazer a compra. Dependendo da escolha, eles conseguem personalizar o presente na hora.

Par perfeito

Na fornada desta semana, Renata Rocha, da Albertina Pães, vai preparar receitas especiais para comemorar a data. Dois sabores de focaccia são inéditos e prometem encantar os casais. “Dia dos namorados tem aquela ideia da surpresa e pensei em combinações diferentes para surpreender o paladar.”

Ovaline com camarão ao limão e mascarpone (il Canto Pasta) (foto: il Canto Pasta/Divulgação)

Uma delas tem uva vermelha e erva doce. Renata aprendeu essa receita, típica da Toscana, quando estudou na Itália. Pode ser o par perfeito de um queijo de cabra, mas também vira sobremesa se for preparada como tostada e servida com uma bola de sorvete de creme.

A padeira também vai oferecer pela primeira vez a focaccia de cogumelos defumados com queijo canastra e tomilho.

Na categoria folhados, que se tornaram especialidade da Albertina, o lançamento é um danish com creme de confeiteiro e frutas vermelhas frescas.

Renata explica que danish é o nome que se dá a toda massa folheada com recheio e formato diferentes dos clássicos croissant e pain au chocolat. Para deixar tudo mais romântico, eles serão decorados com miniflores.

A sugestão é presentear a pessoa amada com uma dupla de viennoiserie (mistura de panificação e confeitaria) para comer no café da manhã ou no chá da tarde. Renata vibra com a união do danish e o cannelé de Bordeaux.

“É um doce típico francês, feito com bastante fava de baunilha, que parece um flan assado. A casca fica caramelizada e crocante”, descreve.

Amanhã a padaria já começa a receber encomendas para retirada até sábado.

Queijo com goiabada

“Romeu e Julieta” é uma das histórias de amor mais conhecidas do mundo e é ela que inspira o lançamento da Mi Garba para o dia dos namorados.

Todos os produtos da Fofíssimo Bolos podem ser personalizados com letrinhas de chocolate (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A gelateria apresenta a amada combinação de queijo com goiabada, mas com um toque da Itália, de onde vem o criador Luca Lenzi. “Em vez de usar um queijo mineiro, optamos por um produto da tradição italiana: o mascarpone”, explica.





O creme de queijo é mesclado com uma goiabada cascão centenária e artesanal de Ponte Nova. Assim, você sente pedaços de goiabada envolvidos por uma cremosidade que faz o coração disparar. Esse sabor, exclusivo para a data, chega às vitrines na sexta-feira e fica até os estoques acabarem.

Para acompanhar a comida neste dia romântico, a importadora Liber sugere uma dupla de vinhos franceses. O branco é o La Cigaralle, palavra antiga usada para descrever um pavilhão construído em um jardim onde se ouve o canto das cigarras.

Esse rótulo harmoniza bem com frutos do mar, por isso a sugestão é preparar um salmão grelhado com risoto de ervas finas.

O kit para presentear também conta com o vinho tinto Cochon Volant. Se quiser impressionar ainda mais a pessoa amada, sirva com confit de pato e mousseline de baroa com castanha-do-pará.

Linguine ao pomodoro com camarões (il Canto Pasta)

300g de linguine; 200g de camarões cinza limpos; 1 tomate picado em cubos; 1 cebola; 1 dente de alho; 1 colher de sopa de azeite; 1 colher de sopa de manteiga; 1/2 lata de tomate pelado; sal e pimenta a gosto.

Modo de fazer

Tempere os camarões com sal e pimenta. Reserve. Coloque água com sal para ferver e adicione o macarrão, respeitando o tempo de cozimento indicado na embalagem. Frite os camarões no azeite até ficarem vermelho. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o alho e a cebola e deixe dourar bem. Coloque o tomate e deixe refogar mais um pouco. Em seguida, coloque a lata de tomate pelado e deixe ferver bem. Adicione sal e pimenta. Coloque o macarrão no molho e mexa a panela, envolvendo as partes. Emprate o macarrão, colocando os camarões por cima. Finalize com ervas frescas.

Serviço

(31) 98414-6831

(31) 99992-4489

(31) 99793-8990

(31) 99290-0461

(31) 98238-4779