Chef Caio Soter faz uma homenagem à cozinha do Brasil (foto: Victor Shawner/Divulgação)



O Jardim completou um ano, e para comemorar lança novo cardápio, assinado e executado pelo chef Caio Soter. Criado com muita técnica, mas com ênfase no sabor, a tradição brasileira é protagonista em um menu que continua descomplicado, mas com muita identidade. Para a nova carta, o chef Caio Soter faz uma homenagem à cozinha do Brasil, com releituras de pratos que estão na memória e no paladar dos brasileiros, com os toques especiais d’O Jardim. Como entrada, entre as opções estão peixe com açaí: um crudo de peixe amazônico com leche de tigre de açaí e mandiopã; pão de queijo com linguiça; carne de onça: típico prato curitibano, a carne de onça é uma versão de steak tartare preparada com bastante cebola, acompanhada de purê de limão e chips de batata-doce; palmito pupunha: carpaccio de pupunha com emulsão de leite de coco, castanha-de-baru e picles de maçã; coxinha de frango com quiabo etc.

Entre os pratos principais, o favorito do chef é o filé surprise, uma homenagem ao clássico da Casa dos Contos e da Cantina do Lucas: tornedor de filé em crosta de queijo parmesão e presunto, arroz piemontês, batata hasselback frita e banana-ouro maça- ricada. Outro prato que merece atenção é a feijoada com pé de porco. A versão do prato mais carioca do Brasil vem com purê de feijoada, pé de porco desossado e recheado, vinagrete de jiló e farofinha de alho. Os vegetarianos não ficam de fora. É o caso do estrogonofe de pupunha tostado e cogumelos ao leite de coco e palha de baroa; uma versão de feijoada de berinjela no missô; moqueca vegana, com palmito e banana-da-terra; e parmegiana de abobrinha, que é abobrinha marinada e empanada em farinha panko, purê de abóbora, molho pomodoro defumado e queijo canastra.

A pedidos do público, alguns pratos do menu antigo permanecem na casa. Entre as sobremesas, destaque para a cartola, prato típico de Pernambuco que ganha versão servida com queijo canastra tostado, calda de doce de leite, banana marinada e gelato de banana caramelizada. A queridinha dos clientes, a broa cremosa de milho, permanece no menu, mas com uma mudança que fez toda a diferença. Agora, a sobremesa vem com uma calda de pé de moleque de dar água na boca.

Serviço

O Jardim Restô Bar

Av. Cônsul Antônio Cadar, 117

São Bento

Biscoito natalino americano (foto: Samir Félix/divulgação)

Biscoitos natalinos

Natal é uma época especial. Além de ter a importância de celebrar o nascimento de Jesus, ela é repleta de cheiros e sabores tradicionais dessa temporada de festividade. A American Cookies lançou a campanha “O sabor da magia” com releitura de guloseimas tradicionais de Natal e versões exclusivas do biscoito natalino americano, feito com gengibre e especiarias e finalizado com glacê real, o gingerbread. Tem também as tortas trufadas de chocolate e a torta Velvet com recheio de brigadeiro de leite Ninho e Nutella. Os pedidos podem ser feitos tanto nas lojas físicas de Nova Lima, Uberlândia e Contagem, ou por delivery.

Serviço

American Cookies Nova Lima:

Rua Ministro Orizombo

Nonato, 215 – Loja 12

O Steak Baguette (foto: L%u2019Entrecôte de Paris/Divulgação)

Prato clássico vira sanduíche

O restaurante L’Entrecôte de Paris, que voltou a operar recentemente em BH através do delivery, acaba de lançar uma novidade: um sanduíche criado a partir do seu tradicional prato. O Steak Baguette é preparado com uma carne tenra e macia, molho especial e, claro, as clássicas batatinhas fritas, dentro de uma baguette, como o nome já diz. Segundo os proprietários da marca em Belo Horizonte, a qualidade continua a mesma no sabor e crocância. Para que isso acontecesse foi feito grande investimento nas embalagens, e tudo é minuciosamente cuidado desde que o pedido chega até a hora em que desembarca na casa do cliente.