Boa comida, preços especiais e solidariedade

O Restaurant Week e a Ideias que Conectam trouxeram de volta à cidade o circuito gastronômico Restaurante Week, que chega em sua 20ª edição, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A abertura foi na última quinta-feira (21/10), e o festival vai até 21 de novembro com cardápio especial e completo, ou seja: entrada, prato principal e sobremesa. A marca principal é o preço acessível para um menu fechado, que este ano será a partir de R$ 46,90. Outra premissa do projeto é ajudar algum programa social da cidade. A empresa organizadora propõe às casas que divulguem a ação social, mas cabe aos clientes concordarem com a doação, autorizando o acréscimo de R$ 1 por menu, para que a doação seja feita. Este ano, o valor arrecadado será destinado à Associação Mineira de Reabilitação (AMR).

O tradicional festival ocorria semestralmente e teve que ser suspenso em 2020 por causa da quarentena imposta pela COVID-19 e só conseguiu retornar agora. São 29 restaurantes participantes em Belo Horizonte e Nova Lima.

O tema desta temporada para Belo Horizonte e São Paulo é Sabores da infância, com a proposta de desafiar os chefs a elaborarem menus inéditos que resgatem os sabores simples e aquela sensação inesquecível de aconchego por terem sido feitos por pessoas que amamos. Um resgate necessário depois de um período tão grande de distanciamento. Com certeza será um grande desfio para todos os chefs, porque se trata de tentar alcançar uma das coisas mais difíceis: a memória afetiva, que fica guardada no imaginário e é difícil de descrever.

Para esta edição, o evento gastronômico conta com duas categorias: Menu tradicional: R$ 46,90/almoço e R$ 58,90/jantar; e o Menu plus: R$ 55/almoço e R$ 68/jantar. A maioria das casas está participando integralmente do Restaurante Week, porém o cliente tem que ficar atento, porque alguns restaurantes não participam do festival todos os dias da semana, optaram em ter o menu especial nos dias de semana, e nos fins de semana voltar ao cardápio aberto com os preços normais da casa.

Um deles é o Gastrô Hub, no Bairro Funcionários, e une quatro culinárias muito apreciadas por aqui: a brasileira, a italiana, a chinesa e a japonesa. A casa foi inaugurada no final de 2019, e poucos meses depois teve que fechar as portas e mudar toda a sua operacionalização para passar a atender apenas delivery, por causa da pandemia. Conseguiu vencer o longo período de reclusão porque estava respaldada por dois restaurantes que fizeram muito sucesso em Belo Horizonte, o Galeto Itália e o chinês Dragon Palace, que depois se tornou o Jin Lon, todos eles do empresário Roberto Zhen Qiu.

O Gastrô Hub reabriu as portas há alguns meses para atendimento presencial, voltando às atividades normais. Segundo o proprietário, a expectativa com a 20ª edição do Restaurante Week é muito boa, já sente o retorno dos clientes e espera aumentar ainda mais o movimento da casa, que funcionará no festival com o menu plus. Atendendo ao tema da edição, escolheram dois pratos chineses que sempre foram os mais pedidos, e acreditam que remeterão os clientes à memória da infância: frango xadrez e carne desfiada acebolada, e na cozinha brasileira, o clássico mineiro. O funcionamento será de segunda a sexta para almoço, e de segunda a quinta para jantar. Sexta à noite, sábado e domingo, das 11h às 22h, o restaurante funcionará fora do circuito gastronômico.





AÇÃO SOCIAL Quem, além de apreciar a gastronomia local, quiser participar de uma ação social poderá acrescentar R$ 1 por menu. Todo o dinheiro arrecadado será doado à Associação Mineira de Reabilitação (AMR), que assiste crianças e adolescentes carentes com deficiência física em função de paralisia cerebral e outras síndromes neurológicas.

Casa nova

Um dos restaurantes participantes é o recém-inaugurado Calóm Comidaria. O nome Calóm vem de uma etnia cigana e significa nômade, e é essa a proposta do chef e proprietário da “casa”, Juliano Caldeira, muito conhecido por seu primeiro restaurante, o Rima dos Sabores, que era especializado em carnes de caça e pratos inovadores.

Depois de anos radicado no Bairro do Prado, Juliano sentiu necessidade de andar pela cidade e foi essa necessidade de ficar mais livre e ir aonde fosse preciso que levou ao nome da sua nova cozinha criativa, que representa seu novo formato nôma- de. “Nossa intenção é ser uma cozinha cigana, mas que sobretudo se faça presente em vários bares e cervejarias ao mesmo tempo”, explica o chef Caldeira.

“Somos uma cozinha criativa, sem rótulos, e desenvolvida para trabalhar em parceria com melhores bares e pubs, agregando valor à cozinha e, sobretudo, mantendo a personalidade gastronômica do estabelecimento. Já somos a cozinha oficial do Uaimií Brew Pub, famoso pub da Uaimií Cervejaria de Fazenda, no Bairro Sion. A parceria permitiu reformular o cardápio e harmonizar os melhores petiscos e pratos com os chopes e cervejas da marca”, conta.

O cardápio tem petiscos e várias opções de carnes, e de acordo com o acompanhamento escolhido pelo cliente se torna um tira-gosto ou uma refeição. O Calóm Comidaria funcionará integralmente dentro do festival Restaurante Week, de quarta a sexta-feira, das 17h às 23h; aos sábados, das 12h às 23h; e aos domingos, das 12h às 17h.

A casa preparou duas opções de cardápio. Na primeira, a entrada é a coxinha pelada (que vamos dar a receita hoje), o prato principal é medalhão de filé-mignon suíno, servido com creme de mandioca, molho de cervejas e farofa de cebolas caramelizadas, e a sobremesa é sorvete de bacon com casquinha de chocolate, flor de sal e calda de frutas vermelhas. A segunda opção é vegetariana. A entrada é Pachá mineiro com molho de quentão. Prato principal, um parmegiana de berinjela com arroz branco e purê; a sobremesa, feijoada doce, ou feijoada de sorvete. Essa sobremesa foi lançada pelo chef Juliano Caldeira em uma das feijoadas beneficentes da Jornada Solidária Estado de Minas e fez um enorme sucesso.

Coxinha pelada





Ingredientes da massa





1 frango inteiro (2,5kg); 200g de bacon picado; ½ cebola picadinha; 5 dentes de alho, picados; 1 tomate picado, sem sementes; salsinha e cebolinha picadas a gosto; 5 ramos de tomilho fresco; ½ pimenta dedo-de-moça picadinha sem semente; 1 colher de café de semente coentro moída; sal e pimenta-do-reino a gosto; 500ml de água quente.





Ingredientes para finalização





200g de farinha de trigo; 100ml de leite; 50g de queijo minas curado, ralado; 150g de queijo minas (canastra) fresco em cubos pequenos; 3 ovos; 200g de farinha panko





Modo de fazer





Corte o frango em pedaços e tempere com sal e pimenta. Sele em uma panela de pressão quente e reserve. Refogue a cebola e o alho na mesma panela e acrescente os demais ingredientes. Coloque o frango picado, misture bem com os ingredientes, cubra com água. Deixe na pressão por 25 minutos. Tire da panela, coe o caldo e deixe esfriar um pouco. Retire os ossos o excesso de gordura e deixe esfriar na geladeira. Para finalizar, pegue uma frigideira grande, misture o frango com o leite, e 100g de farinha de trigo e o queijo curado ralado e misture bem até a massa ficar bem homogênea. Faça bolinhas em formato de coxinhas e recheie com o queijo canastra ou qualquer queijo de sua preferência. Empane passando primeiro nas outras 100g de farinha de trigo, ovos e farinha panko. Frite em imersão, com a gordura a 180 graus, por 3 minutos.

Restaurantes participantes:

1 68 La Pizzaria

2 AA Wine

3 Auguri

4 Benvindo

5 Calom Comidaria

6 Cantina Piacenza

7 Dal Grano

8 Gastrô Hub

9 Inka peruano e japonês

10 Itália Grill

11 Marilia Forneria e Emporio

12 Marukame

13 Maurizio Gallo

14 Nonna Carmela

15 Nuúu

16 Olegário Alphaville

17 Olegário Jardins

18 Olegário Lourdes

19 Olegário Pátio

20 Olegário Vila da Serra

21 Olga Nur

22 Omilia

23 Paris 6

24 Parrila Del Pátio

25 Quina

26 Saatore Pampulha

27 Santino's

28 Speciali Trattoria

29 Vila Cintra Gastrobar