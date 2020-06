Brunch em casa

O cardápio do Astoria tem clássicos do brunch norte-americano, entre eles o croque madame (foto: Astoria/Divulgação) Demorou, mas agora a cidade conta várias opções. Estabelecimentos que servem brunch levaram um tempo para incluir a refeição no delivery, em razão de ser composta por muitos elementos com preparos diferentes. É uma operação complexa. Feitas as adaptações, os belo-horizontinos podem pedir em casa, nos fins de semana, um café da manhã com jeito de almoço.





O bar Astoria ficou um mês fechado para reformas e estava preparado para a reabertura na semana em que entrou em vigor o decreto de fechamento do comércio. Naquela época, Anderson Madeira descartou a possibilidade de trabalhar com delivery, mas, passados dois meses, decidiu retomar as atividades com a equipe reduzida. “Num primeiro momento, seriam só petiscos e drinques, mas, assim que anunciamos o delivery, as pessoas começaram a perguntar sobre o brunch”, conta.





O cardápio teve que ser reduzido em função da logística (nem todos os itens puderam ser adaptados para a embalagem), mas continua com variedade. Os pratos são clássicos do brunch norte-americano e seguem a proposta de um café da manhã reforçado, que pode substituir o almoço.





Uma das opções é o croque madame (pão brioche com queijo gouda, presunto, molho bechamel, parmesão e ovo frito por cima, gratinado no forno) acompanhado de batata frita. Ainda tem o avocado toast (torradas artesanais com abacate, tomate, pimenta calabresa e ovos crocantes) com salada e panquecas com ovos mexidos, tiras de bacon, geleia de frutas vermelhas e mel.





A refeição é servida apenas aos domingos, das 9h às 14h. Os clientes podem pedir através de aplicativos de delivery ou retirar no local. Anderson nunca havia pensado em entregas, sempre teve receio de que este serviço atrapalhasse a operação do bar, mas entende que esta será a alternativa por muito tempo. “Acho que o delivery será a nova forma de consumo daqui pra frente. Se, por acaso, houver uma flexibilização que permita abrir os bares amanhã, muita gente não vai frequentá-los.”





O brunch também não estava no início do delivery do Floresça Café. Os sócios inauguraram o serviço apenas com almoço e lanches. Um mês depois, no aniversário de dois anos da casa, cederam aos pedidos dos clientes. “Brunch é um produto muito delicado, feito na hora e tem a montagem no prato. Tivemos que fazer uma adaptação”, diz a barista e sócia Sarah Oliveira Santos.

As embalagens mantêm separados os itens que fazem parte dos combos do Floresça Café (foto: Sarah Santos/Divulgação)



COMBOS

O cardápio está disponível aos sábados, das 9h30 às 13h30. Os dois combos dominam os pedidos, um de nome Quaresmeira, com milho cozido na manteiga com páprica, pão artesanal com requeijão em barra tostado, mix de cogumelos salteados com cheiro-verde e tomate confit. Os veganos podem trocar o requeijão de barra por requeijão à base de tubérculos e a manteiga do milho por azeite.





O segundo combo, Acácia, une tiras de bacon crocante, creme de abacate, fatias de pão artesanal e omelete. No salão, ele era servido com ovos mexidos. “Fizemos a mudança para não comprometer a apresentação. Os ovos iam ficar mais mexidos ainda. Omelete resiste melhor ao transporte”, justifica. A embalagem, adaptada do almoço para o brunch, tem três repartições, então cada preparo vai separado.





Os clientes também podem montar o seu brunch com itens avulsos do cardápio. Algumas das opções são croissant, bowl de frutas da estação com granola e mel e waffle da casa com mel. De sobremesa, a sugestão é pedir o bolo gelado de coco, que tem até na versão de sorvete, o cookie com castanha, chocolate meio amargo e baunilha, ou o croissant com recheio de chocolate. Para acompanhar, sucos naturais, refrigerantes e pacotes de café e chá para preparar em casa.





