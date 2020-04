O coronavírus e sua influência no consumo e compra de vinhos

Nelton Fagundes

Sommèlier da enoteca decanter BH

Parece inusitado, mas a situação atual está influenciando tanto a compra quanto o consumo de vinhos, de forma geral. Com as pessoas em casa, além do tempo livre, vamos beber mais, e como consequência, cozinhar, pois pelo menos para mim, o vinho pede petiscos ou pratos. Não faz sentido não ter algo na mesa para escoltar um bom rótulo, faz parte do processo.

Na contramão desta situação, fica o vazio dos amigos e companheiros de taças neste período de isolamento social. Os encontros estão virtuais. Digo isso, pois é muito prazeroso e agradável beber vinhos em nossa casa com quem amamos, isso nunca vai mudar.

Contudo, é notório que beber vinhos com os amigos é uma emoção à parte, quase um ritual. Diga isso com muita convicção, pois minhas confrarias são verdadeiras sessões de terapia. Além da troca de conhecimentos, temos uma amizade que brota a cada dia como a cabernet sauvignon (uva vinífera mais plantada no mundo) e transforma estes momentos de aprendizado em experiências inesquecíveis em volta da cultura do vinho.

Após esse período (que espero passar logo), todos vão dar mais valor aos restaurantes de preferência, e quando isso passar devemos prestigiar esses locais que estão em um cenário muito complicado. Teremos que fazer uma corrente para que não percamos nossos locais preferidos para beber vinhos e passar bons momentos.

Uma das vantagens neste momento de confinamento é que podemos otimizar nossas adegas, seja beber os vinhos já prontos e planejar quais beber mais adiante. Comprar vinhos também é uma boa ideia, pois estamos com ótimas promoções no mercado, e podemos adquirir vinhos de ótima qualidade com preços muito atraentes.

Já estamos com todas as dificuldades em relação a este período e não podemos em hipótese nenhuma ficar sem vinhos. Isso não. O coronavírus vai passar, e seremos pessoas diferentes valorizando mais as relações.

Um brinde e saúde, de longe!