Em "Voz da taba", Patrícia Bastos destaca a música marabaixo e afro



“Voz da taba”, novo álbum independente da cantora amapaense Patrícia Bastos, já está rodando nas plataformas digitais. Com 12 faixas, o disco completa a trilogia formada por “Zulusa” (2013) e “Batom bacaba” (2016), e produzida pelo compositor e violonista Dante Ozzetti.



O novo trabalho traz as participações de Caetano Veloso, Ná Ozzetti, Fabiana Cozza, Ronaldo Silva, Cristóvão Bastos, Alzira E, Ana Maria Carvalho, além dos cantores da Orquestra Mundana Refugi.





O disco traz ritmos como a soca, o cacico e o zouk, além de elementos do marabaixo e do batuque. “O repertório é bem amapaense, com a influência da nossa música marabaixo, bem afro e com muito tambor. É um disco bem dançante e, além de trazer essas músicas do Amapá, traz também da fronteira e do Caribe, que é influência maior na nossa música do Amapá”, conta Patrícia.



Herança da mãe



O repertório tem músicas de Joãozinho Gomes, Dante, Paulinho Bastos – que também são parceiros nos dois discos anteriores. “'Voz da taba' é feito com muita poesia e de forma universal. Caetano Veloso participa na faixa que abre o disco, “Jeito de tucuju” que é um hino cultural de Amapá”, detalha a cantora.





Os meninos da Orquestra Mundana Refugi participam em várias músicas e batuques. Ná Ozzetti, Ana Maria Carvalho, Fabiana Cozza e Alzira participam juntas na faixa “São Benedito bendito”. Ronaldo Silva, em “Bailarina da água doce” e o pianista carioca Cristóvão Bastos, em “Yárica”.





“É um disco muito amazônico, no qual a gente passa uma mensagem nesse momento difícil pelo qual a Amazônia está passando”, destaca Patrícia, que herdou da mãe, Oneide Bastos, a paixão pela música, destacando os ritmos amapaenses.





“VOZ DA TABA”

Disco da cantora Patrícia Bastos

12 faixas

Disponível nas plataformas digitais