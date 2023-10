677

Criolo e Milton Nascimento são parceiros na canção "Dez anjos", do EP "Existe amor" (2020) Fred Siewerdt e Will Etchebehere/divulgação



Milton Nascimento completou 81 anos na última quinta, 26 de outubro. Para homenagear o amigo e parceiro, o rapper Criolo disponibiliza o clipe de “Dez anjos”, composição da dupla, em princípio para Gal Costa, mas que também ganhou versão na voz dos dois artistas. “Eu lembro quando Milton, muito carinhoso e gentil, me disse: ‘Eu confio em você para me entregar um texto e eu transformar em música’, e assim nasceu ‘Dez anjos’, pedido de Gal Costa ao amigo da vida, Milton”, declarou o rapper. A música entrou no projeto “Existe amor” (2020), um EP com quatro faixas, mas também uma campanha de um fundo solidário para a população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da COVID-19. Dirigido por Gabriel Bitar, o clipe está disponível no YouTube.









• BH É BAMBA: INSCRIÇÕES





Leia mais 04:00 - 30/10/2023 FLIP embarca nas águas de Dorival Caymmi em show nesta segunda

04:00 - 30/10/2023 "Nossa modernidade", dedicada à Yara Tupynambá, será aberta nesta terça

04:00 - 30/10/2023 Ruy Castro conta ao EM detalhes sobre como trabalha em seus livros Estão abertas as inscrições gratuitas até 1º de novembro para o projeto BH é Bamba – A Cidade na Roda do Samba. O projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Associação Artística e Cultural Ouro Negro, está recebendo inscrições de artistas individuais ou coletivos que representam a história do samba pela cidade com o objetivo de homenagear a tradição do samba entre as várias gerações de Belo Horizonte e valorizar a velha guarda desse gênero musical presente desde os primeiros anos da capital. A PBH selecionará 18 nomes que entrarão na roda do samba em 2 de dezembro (data de celebração do samba), no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira – CRESAN/Mercado da Lagoinha.









• COLEÇÃO DE EMANOEL ARAÚJO





A coleção de mais de 5 mil obras deixadas pelo artista plástico Emanoel Araújo (1940-2022), que foi diretor e curador do Museu Afro Brasil, foi leiloada por R$ 30 milhões para a Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos do Jordão, em São Paulo. A venda ocorreu no último sábado (28/10). A coleção do artista baiano, que também foi curador, intelectual e fundador do Museu Afro Brasil, inclui peças de autores históricos, brasileiros, esculturas, peças de design, fotografia, arte sacra, joalheria colonial e artesanato, entre outros trabalhos. Os fundos serão destinados aos oito irmãos de Araújo e a quatro de seus funcionários, conforme o artista pediu em seu testamento. (Folhapress)



Caroline Peres e Hélcio Vaz Elizabete Guimarães/divulgação



• CONCERTO GRATUITO





Caroline Peres e Hélcio Vaz (foto) participam do Segunda Musical hoje (30/10), a partir das 20h, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). Na primeira parte do projeto, a cantora e o pianista Hélcio Vaz interpretam composições de Frederico Richter e Francisco Mignone. Já na segunda etapa, a flautista Joanna Araújo e o violonista João Alves apresentam músicas de Astor Piazzolla. Entrada gratuita.









• AUDIÊNCIA ALTA NO SBT





A derrota do Fortaleza para a LDU (Equador) na final da Copa Sul-Americana, no sábado (28/10), aproximou o SBT da Globo em São Paulo e fez a audiência explodir na capital do Ceará. Segundo dados de audiência obtidos pela reportagem, Fortaleza x LDU marcou 8 pontos de média no SBT em São Paulo e atingiu um pico de 12 pontos. Durante a transmissão da partida, a média da Globo foi de 14 e da Record, de 6. Em Fortaleza, a audiência do SBT no jogo explodiu e atingiu um pico de 41 pontos. No mesmo período, a máxima atingida pela Globo na capital cearense foi de 8 pontos e da Record, 3. Além da TV aberta, o jogo também foi transmitido por ESPN (TV paga) e Star+ (streaming). Na TV paga, o pico de audiência foi de 6 pontos. (Folhapress)