FLIP faz hoje show do projeto Sarau MTC e promete emocionar o público com canções que nunca saíram do seu coração Orlando Bento/Divulgação

Dorival Caymmi (1914-2008) é o homenageado no último show do projeto Sarau MTC 2023, nesta segunda-feira (30/10), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O mineiro FLIP interpretará vários clássicos do cantor e compositor baiano. “Minha ideia para esse show é contar a história que Caymmi conta em muitas de suas músicas, das pessoas que vivem à beira-mar, que tem suas vidas transformadas pelo mar. Elas tiram o sustento do mar e se banham nele, mas, ao mesmo tempo, o mar pode levá-las embora a qualquer momento”, explica o artista de Cataguases, na Zona da Mata.









O artista relembra que o primeiro interesse pela obra de Caymmi veio aos 13 anos de idade, quando estudava teatro em Cataguases. “Minha professora trouxe para a sala de aula um CD com músicas dele e disse que faríamos um musical. Foi muito impactante para mim, porque notei que ele tinha uma voz pesada, grave... Me chamou a atenção também a forma como ele compunha, porque conta histórias nas suas letras, escolhendo minuciosamente, cada palavra e isso foi me incentivando bastante.”





O musical prometido pela professora acabou não acontecendo (ela se mudou de lá). “Mas aquelas músicas ficaram no meu coração e na minha mente. Quando vi a chamada do Sarau Minas Tênis Clube, tive a sacada de me inscrever no projeto.”





Desafios na estrada

FLIP ressalta o desejo de continuar levando o show para outros locais. “Quero aproveitar a oportunidade (do Sarau), montar esse show e viajar com ele. É a primeira vez que vou apresentá-lo. Estou com uma grande expectativa. E quem sabe gravar um disco com esse repertório? Não descarto essa ideia”, diz o artista mineiro.





Ele lembra que gravou e lançou seu primeiro single, “Meu nego”, em 2020. ”Saiu pela Lei Aldir Blanc e teve a parceria de Michele Bernardino, que estará comigo nesse show do Minas Tênis Clube. Ainda naquele ano, lancei também outro single, ‘Fluxo’. Já o terceiro foi lançado em 2022, ‘Insaciável’ e, há dois meses, lancei ‘Volta’.”





O artista conta que está finalizando um EP visual, com quatro faixas inéditas, todas com videoclipes. “Sinto que estou no momento de ampliar horizontes na minha carreira, me apresentar para públicos maiores e, de alguma forma, me desafiar.”





No show de hoje, FLIP estará acompanhado de Helder Oliveira (violão) e Almin Bah (percussão), além das participações de Michele Bernardino e Yukáh nos vocais.





“FLIP CANTA DORIVAL CAYMMI”

Neste segunda-feira (30/10), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 10 (inteira), à venda na bilheteria do teatro ou no site da Eventim. Informações: (31) 3516-1360.