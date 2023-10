677

Perry apareceu em todos os 236 episódios de 'Friends' entre 1994 e 2004 CHRIS DELMAS / AFP O sucesso de "Friends" deixou o elenco extremamente famoso e, claro, garantiu uma fortuna para cada um dos seis protagonistas da série. Para Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing, não foi diferente. O ator, que morreu neste sábado (28) aos 54 anos, tinha um patrimônio líquido estimado em US$ 120 milhões (cerca de R$ 600 milhões), segundo o site americano Celebrity Net Worth.

Perry nunca se casou, nem teve filhos. Seus familiares mais próximos são seus pais, Suzanne Morrison e John Bennett Perry, e seus cinco irmãos. Em caso de não ter testamento que defina a divisão da fortuna, os pais devem receber o patrimônio do ator. Isso ainda deve ser avaliado de acordo com as leis americanas.

Perry apareceu em todos os 236 episódios de "Friends" entre 1994 e 2004. Cada membro do elenco de Friends ganhou cerca de US$ 90 milhões apenas em salário base do programa, antes dos bônus de participação nos lucros e dos royalties contínuos.

Como parte das negociações de contrato em 2000, o elenco conseguiu exigir participação nos lucros do programa, o que lhes permitiria receber royalties. "Friends" continua a gerar mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) por ano em royalties. Cada membro do elenco chega a ganhar sozinho entre US$ 10 a US$ 20 milhões em royalties anualmente (entre R$ 50 e R$ 100 milhões, aproximadamente).

Investimentos imobiliários

Desde 2011, Perry faz movimentações financeiras envolvendo imóveis. Nesse ano, ele pagou US$ 11 milhões (cerca de R$ 55 milhões) por uma nova casa à beira-mar em Malibu. Ele vendeu essa casa em janeiro de 2021 por US$ 13,1 milhões (aproximadamente R$ 65,5 milhões).

Em 2015, ele vendeu uma outra casa em Malibu por US$ 10,65 milhões (aproximadamente R$ 53,25 milhões).

Em 2017, Matthew gastou US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 100 milhões) para comprar uma cobertura em Century City, Califórnia. Ele vendeu o enorme apartamento por US$ 21,6 milhões (aproximadamente R$ 108 milhões).

Em 2018, ele vendeu uma casa em uma área diferente de Los Angeles por US$ 12,5 milhões (aproximadamente R$ 62,5 milhões).

Em 2020, Matthew pagou US$ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões) por uma casa no bairro Pacific Palisades em Los Angeles.

Em junho de 2023, ele pagou US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) por uma casa nas colinas de Hollywood, onde seu corpo foi encontrado neste sábado (28).