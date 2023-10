677

Donna Murphy (Mrs. Astor) e Carrie Coon (Mrs. Russell): embate entre o "velho" e o "novo" dinheiro continua na nova temporada da série HBO/DIVULGAÇÃO

É uma "coreografia" de chapéus, daquelas que só as séries de Julian Fellowes ("Downton Abbey") conseguem criar para a televisão, o ponto de partida da segunda temporada de "A idade dourada".



No ar a partir deste domingo (29/10), na HBO Max, a produção volta a acompanhar um grupo de muito ricos, outros não tão ricos e também os nada ricos da Nova York do final do século 19.













A celebração é apenas uma desculpa para colocar os protagonistas no mesmo cenário. Em conversa com o pároco, Marian Brooke (Louisa Jacobson), a sobrinha de Agnes, descobre que a segunda celebração que ele fará em Nova York será a do casamento de seu antigo pretendente, Tom Raikes (Thomas Cocquerel), que a deixou para se casar com uma jovem herdeira.





Do outro lado de Nova York, mais uma missa pascal. No caso, para a população negra do Brooklyn. O clima é diferente, já que outra personagem importante da série, a jovem Peggy Scott (Denée Benton), sofre em silêncio.





Desespero

No final da primeira temporada, ela descobriu que o bebê que tinha tido havia sobrevivido e sido adotado por um casal da Filadélfia. Já o novo ano traz outra revelação sobre o destino de seu filho.





O que o primeiro episódio desenha é que o jogo de interesses continuará regendo o drama de época. Riquíssima, mas ainda não totalmente aceita pela tradicional sociedade nova-iorquina, Bertha Russell (Carrie Coon) continua armando das suas para se tornar o grande nome da cidade. Agora, a briga tem como pano de fundo a música.





A Metropolitan Opera House está prestes a ser inaugurada. Só que os frequentadores da Academy of Music não aceitam a chegada da nova casa de ópera. É o velho dinheiro, representado pela grande dama, Mrs. Astor (Donna Murphy), contra o novo, esbanjado por Mrs. Russell.





A primeira só engole a segunda, que tem rasgado dólares para alcançar o topo da escala social. E o que o episódio de estreia mostra é que Mrs. Russell, patrona da nova casa de ópera, não medirá esforços (nem o dinheiro do marido) para alcançar seu objetivo.





Assim como na temporada inicial, "A idade dourada" continua misturando personagens históricos àqueles criados por Fellowes. Uma das maiores sopranos de sua época, a diva sueca Christina Nilsson, que realmente foi a estrela da inauguração do Metropolitan Opera House (em 1883), surge na última sequência do primeiro episódio. Na casa da própria Mrs. Russell. A sequência é de encher não só os olhos, mas também os ouvidos.









“A IDADE DOURADA”

A segunda temporada, com oito episódios, estreia neste domingo (29/10), na HBO Max. Episódios semanais, sempre aos domingos.